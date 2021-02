https://mundo.sputniknews.com/20210214/navalni-no-es-la-clave-del-problema-de-relaciones-rusia-ue-1105065079.html

Navalni no es la clave del problema de relaciones Rusia-UE

Navalni no es la clave del problema de relaciones Rusia-UE

Según el canciller ruso Lavrov, occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia. 14.02.2021, Sputnik Mundo

alexéi navalni

rusia

El jefe de la diplomacia rusa. Serguéi Lavrov, declaró el 12 de febrero en entrevista con presentador ruso Vladímir Soloviov que occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia y matizó que el problema no radica en la figura del bloguero Alexéi Navalni.Según palabras de Lavrov, si no hubiera existido Navalni, hubiera sido cualquier otro y el bloguero simplemente resultó estar al alcance de la mano.Entre tanto, las conversaciones en Moscú entre el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y los diplomáticos rusos fueron difíciles pero sinceras, aseguró el embajador del país euroasiático ante el bloque comunitario, Vladímir Chizhov."El señor Borrell, según parece, cambió de opinión en el viaje de regreso de Moscú a Bruselas y ahora dice que nuestras relaciones 'han tocado fondo', creo que mayormente es una exageración", dijo Chizhov.Tras el encuentro que sostuvo con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Borrell manifestó que existen áreas en las que Rusia y la UE pueden y deben cooperar. Bruselas, según él, se pronuncia por el diálogo con Rusia, a pesar de complicadas relaciones entre las partes.Posteriormente, en las audiencias en el Parlamento Europeo, los diputados condenaron la visita de Borrell a Moscú, considerándola como una manifestación de debilidad de la diplomacia europea. Según los eurodiputados, con el telón de fondo de la situación de Alexéi Navalni, Borrell no debía haber viajado a la capital rusa.En tanto, el expresidente de EEUU, Donald Trump, puede retomar la actividad política una vez finalizado el procedimiento de ‘impeachment’ en el Senado y vengarse de los republicanos que le dieron las espaldas, escribe el diario Político que cita fuentes del entorno del exjefe de Estado.El experto ruso Grigori Yaryguin comentó la publicación de Político:"No creo que los republicanos se hayan consolidado en torno a Trump. Pero ellos ahora restituirán su partido como un todo único tras la división de 2016, cuando unos aceptaron a Trump y otros no. Ahora, con el telón de fondo del ‘impeachment’, pienso que tanto los republicanos como los demócratas se dedicarán a la construcción de estructura interna del partido o a su reconstrucción", supone Grigori Yaryguin.El experto no excluye que pueda iniciarse una caza de brujas, pero no del lado de Trump, sino desde el seno del propio Partido Republicano.Mientras, el presidente de EEUU, Joe Biden, declaró en una conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping, que defenderá la seguridad de los estadounidenses, comunicó la Casa Blanca.Biden también expresó "la preocupación fundamental por las acciones económicas coercitivas y deshonestas de Pekín, las persecuciones en Hong Kong, la violación de los derechos humanos en Xinjiang y las acciones cada vez más insistentes [de China] en la región, incluyendo respecto a Taiwán".El presidente de China, Xi Jinping, instó a su par estadounidense, Joe Biden, a respetar los intereses de Pekín, particularmente en relación con Taiwán, Hong Kong y Xinjiang, y advirtió que la confrontación entre los dos países sería catastrófica para el mundo.El politólogo Dmitri Yúriev destacó la diferencia de enfoques de las partes de la solución de los problemas:"Los norteamericanos al hablar de las negociaciones no fijan la atención, ni mucho menos, en tratar de buscar una fórmula de compromiso en bien del mejoramiento de las relaciones. Lo que ellos muestran a todo el mundo es una burda injerencia en los asuntos internos", subrayó Dmitri Yúriev.En otro orden, los expertos de la Organización Mundial de la Salud concluyeron que el nuevo coronavirus podría provenir de un animal, pero de momento no está identificada la especie concreta.El experto chino Liang Wannian, enfatizó que el virus podría potencialmente transmitirse de murciélagos y pangolines, pero las muestras del coronavirus encontradas en estas especies no son completamente idénticas al virus encontrado en humanos.Según el inmunólogo ruso Nikolái Kriuchkov, muchos interrogantes sobre la procedencia del coronavirus causante de COVID-19 y sobre el inicio de la pandemia siguen abiertos:"Las especies de coronavirus detectadas en murciélagos se diferencian considerablemente de la estructura del SARS-CoV-2, o sea que difícilmente puedan ser la fuente directa del SARS-CoV.2. Lo más probable es que haya habido cierto “transmisor”. Este eslabón podrían ser tanto animales como un laboratorio", puntualizó el experto.Estos y otros temas en "7 Días".

