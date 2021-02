https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101819102.html

Lavrov asegura que el problema de Occidente con Rusia no radica en la figura de Navalni

Lavrov asegura que el problema de Occidente con Rusia no radica en la figura de Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia, el problema no radica en la figura del bloguero opositor Alexéi Navalni... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T11:13+0000

2021-02-12T11:13+0000

2021-02-12T11:15+0000

internacional

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101821809_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_371622aa940eed0e61ac712778c9eb30.jpg

Según el jefe de la diplomacia rusa, a los representantes de Occidente "no les gusta" que Moscú tenga su propio enfoque "de lo que está sucediendo en el mundo".Lavrov considera que a la mayoría de los países no les agrada tampoco la línea elegida por los occidentales, algo que él pudo confirmar en encuentros con representantes de gobiernos y de organizaciones, pero temen declararlo abiertamente."A diferencia de un gran número de países, que también cuentan con su propia visión, nosotros expresamos esa opinión y la defendemos con actos prácticos", subrayó el ministro.Entre las causas del temor de los representantes de las élites mundiales, que los obliga a mantener el silencio, Lavrov mencionó la dependencia del dólar, las inversiones, las cuentas bancarias que muchos de ellos tienen en Occidente, así como los descendientes de esas figuras, que estudian con frecuencia en los países occidentales.Expulsión de diplomáticosAdemás, Lavrov afirmó que la expulsión de los diplomáticos de países occidentales que participaron en las recientes protestas no autorizadas en Rusia no se hizo coincidir adrede con la visita del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Moscú.El 5 de febrero, Rusia declaró personas no gratas a tres diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por haber asistido el 23 de enero a manifestaciones no autorizadas en apoyo del opositor Alexéi Navalni en Moscú y San Petersburgo.Borrell, quien dijo haberse enterado de la noticia por las redes sociales condenó esta medida en términos contundentes y, a su regreso a Bruselas, afirmó que Rusia se aleja cada vez más de la UE.El 8 de febrero, Polonia, Alemania y Suecia anunciaron medidas de represalia y la decisión de expulsar a diplomáticos rusos de estos países. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó su respuesta de infundada y hostil.Los pasados 23 y 31 de enero, así como el 2 de febrero se celebraron en Rusia manifestaciones no autorizadas convocadas por los seguidores del bloguero opositor Alexéi Navalni.El bloguero y opositor ruso Alexéi Navalni fue arrestado el 17 de enero en un aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania.Navalni permaneció en el país europeo desde finales de agosto de 2020 dónde se sometió a un tratamiento después de haberse sentido mal durante un vuelo doméstico en Rusia. Más tarde, su portavoz afirmó que el bloguero supuestamente ha sido envenenado con una sustancia tóxica. El Kremlin lo niega y considera dicha versión infundada. El Gobierno ruso solicitó a Berlín facilitar pruebas.A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.Los líderes de Estados Unidos, la UE y otros países occidentales exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalni.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto no es más que un ejercicio en cadena para desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo liberal.

/20210205/europa-el-virus-navalni-y-la-vacuna-rusa-1094345088.html

/20210211/embajador-ruso-ante-la-ue-defiende-la-expulsion-de-tres-diplomaticos-comunitarios-de-rusia-1094394256.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

rusia