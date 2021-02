https://mundo.sputniknews.com/20210214/cuantas-horas-al-dia-duerme-elon-musk-1105397627.html

¿Cuántas horas al día duerme Elon Musk?

¿Cuántas horas al día duerme Elon Musk?

No es secreto que la persona más rica del mundo, Elon Musk, trabaja mucho. ¿Pero cuántas horas al día duerme el multimillonario? El fundador del fabricante de... 14.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-14T21:38+0000

2021-02-14T21:38+0000

2021-02-14T21:39+0000

gente

estilo de vida

tesla

sueño

elon musk

trabajo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1103756321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f4efda82c6f6bfb5b0673a5d09e47bb7.jpg

El padre de Tesla confesó que duerme solo unas seis horas al día y cuando no tiene mucho tiempo para descansar, su productividad no es alta. Al mismo tiempo, Elon Musk comentó que no quiere dormir más de seis horas. En cuanto a su horario, señaló que trabaja mucho y normalmente hasta la una o dos de la mañana participa en reuniones de trabajo. "Los sábados y los domingos normalmente no, pero a veces [ocurre]", señaló.Musk explicó que antes podía llegar a trabajar cientos de horas a la semana y de vez en cuando dormía en el suelo debajo de su escritorio en la oficina de Tesla. "Algunas de esas [semanas] deben haber sido de 120 horas…", detalló.En 2018 el multimillonario confesó en una entrevista que su horario de antes no era bueno para la salud. "Nadie debería dedicar tantas horas a su trabajo, […] no es aconsejable para nadie. Se volverá un poco loco si trabaja 120 horas a la semana", enfatizó.El 8 de enero Tesla superó a Facebook en bolsa y convirtió a Elon Musk en la persona más rica del mundo. Actualmente el multimillonario reúne 195 billones de dólares, según los datos de Bloomberg Billionaires Index.

/20210214/elon-musk-invita-a-putin-a-clubhouse-1104270620.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, tesla, sueño, elon musk, trabajo