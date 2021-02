Congreso de Perú cita ministros por participación de expresidente Vizcarra en ensayo de la vacuna

"Nosotros no tenemos la confirmación (de que Vizcarra haya sido voluntario). Ahora, de repente habrá sido voluntario, no lo sé (...) De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. Yo he pedido que me informen aquí, en la Presidencia del Consejo de Ministros, si tenemos algún dato al respecto", dijo la primera ministra a la televisora local América, luego de conocer la revelación del exjefe de Estado.