Arreaza dice que James Story actúa como jefe de la derecha venezolana

"Nuevo gobierno, viejas mañas. ¿Será que a pesar de que hay un nuevo gobierno en EEUU, el Mr Story seguirá actuando como el jefe de la derecha en Venezuela? Mal comienzo", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.El ministro hace referencia a la nueva gestión del presidente Joe Biden, y a las recientes declaraciones que profirió su embajador para Venezuela.Story publicó un mensaje en la referida red social en el que expresa su respaldo al denominado gobierno interino de Venezuela, que es encabezado por el dirigente opositor, Juan Guaidó."Apoyamos a los jóvenes venezolanos y al gobierno interino en su lucha por la democracia y un futuro de oportunidades. La juventud es clave para la reconstrucción de una Venezuela próspera", agregó.Durante una rueda de prensa virtual, el diplomático, que no se encuentra en Venezuela, aseguró durante la rueda de prensa virtual, que están dispuestos a levantar el bloqueo a la nación caribeña si se realizan elecciones presidenciales y parlamentarias."Las sanciones están para obligar un cambio de actitud del régimen [Maduro] contra su propio pueblo. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a levantarlas si hay un camino de elecciones libres y justas, presidenciales y parlamentarias", expresó.Story es el embajador para Venezuela, aunque no reside en esa nación, pues el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones en 2019 con Estados Unidos, y hasta la fecha los dos países no han logrado entablar un diálogo para retomarlas.

