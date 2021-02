https://mundo.sputniknews.com/20210210/las-perspectivas-de-donald-trump-1094389946.html

Las perspectivas de Donald Trump

Las perspectivas de Donald Trump

El Senado de EEUU ha confirmado que el juicio de Trump es constitucional. 10.02.2021, Sputnik Mundo

Los senadores votarán el único artículo del juicio político y, si el expresidente es condenado por una mayoría de dos tercios, se procederá a un veredicto sobre si está "capacitado para ejercer cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en Estados Unidos".Los abogados de Trump instaban al Senado a desestimar por inconstitucionales y "evidentemente erróneas" las acusaciones de que el expresidente tuvo relación con el ataque del 6 de enero en el Capitolio, sede del Congreso, por parte de sus seguidores.La defensa del exmandatario también argumentó que el juicio político está diseñado para destituir a los funcionarios, por lo que no es aplicable a Trump, que ya no está en el cargo.Konstantín Blojín, experto en EEUU, considera que, si no Trump mismo, sus seguidores si que tienen grandes perspectivas."No pienso que Trump tenga perspectivas políticas especiales pero, el fenómeno mismo del trumpismo tiene grandes perspectivas. Los manifestantes blancos anglosajones se sienten hoy en día como en una fortaleza asediada. Ellos entienden que les robaron la victoria. Está claro que van a seguir surgiendo personas con un pensamiento como el de Trump. La tarea de los demócratas consiste no en ensañarse con el propio Trump, sino meter en cintura al trumpismo como fenómeno", indicó Konstantín Blojín.A su juicio, el expresidente mismo seguirá por largo tiempo siendo un símbolo en EEUU.En otros temasLa publicación en The Lancet sobre la vacuna rusa Sputnik V confirma el prestigio tanto de este fármaco como de la propia revista, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reunido con los miembros del Gobierno.Hasta el momento una veintena países de América, Europa, Asia y África autorizaron el uso de emergencia de Sputnik V. Además empezó el procedimiento de su registro en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y en la Organización Mundial de la Salud (OMS).El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó, por su parte, que el presidente Vladímir Putin está satisfecho con la gestión del centro operativo para la lucha contra el COVID-19.Al comentar los datos de mortalidad, Peskov constató que "se trata de unas cifras tristes para todos nosotros".En otro orden, los expertos de la Organización Mundial de la Salud concluyeron que el coronavirus podría provenir de un animal, pero de momento no está identificada la especie concreta.Según el inmunólogo Nikolái Kriuchkov, muchos interrogantes sobre la procedencia del coronavirus causante de COVID-19 y sobre el inicio de la pandemia siguen abiertos.En opinión de Kriuchkov, no se han encontrado pruebas de ausencia de aporte por parte del laboratorio de Wuhan en la propagación del virus como evidencias de lo contrario.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

