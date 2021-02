https://mundo.sputniknews.com/20210210/alcaldesa-informacion-de-cuba-sobre-posible-atentado-en-bogota-es-incipiente-1094392096.html

Alcaldesa: información de Cuba sobre posible atentado en Bogotá es "incipiente"

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó como "incipiente" la información que entregó a la Cancillería el embajador de Cuba en Colombia, José Luis... 10.02.2021, Sputnik Mundo

"La información que entregaron no tiene nada nuevo, es una información muy general frente a las informaciones de inteligencia que ya se tenían de ese grupo narco terrorista del ELN", dijo Molano, por su parte.Más temprano, la emisora local Caracol Radio indicó que la canciller colombiana, Claudia Blum, habría citado a Ponce para que amplíe la información sobre el posible atentado y que dé detalles de la manera en que la obtuvo.Sin embargo, la Cancillería no se ha pronunciado al respecto.El pasado lunes la prensa colombiana filtró una carta firmada por Ponce, con fecha del 6 de febrero, en la que advierte al Gobierno colombiano de la posible comisión de un atentado en Bogotá por parte del ELN."Nuestra embajada en Colombia recibió una información cuya verosimilitud no podemos evaluar acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de guerra del ELN para los próximos días en Bogotá", dice la misiva.A raíz de ese hecho Colombia rompió de manera unilateral los diálogos de paz con el ELN y pidió en extradición a diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en Cuba, pero La Habana se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos, los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.La carta del embajador Ponce a la Cancillería de Colombia se da en un contexto de tirantez entre ambas naciones a raíz de que que el pasado 11 de enero la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump incluyó de nuevo a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, entre otros motivos porque alberga en La Habana a los negociadores de paz del ELN, organización que Washington considera terrorista.

