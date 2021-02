https://mundo.sputniknews.com/20210209/la-respuesta-de-bukele-luego-de-no-ser-recibido-en-eeuu-tiene-que-revisar-si-posee-cerebro-1094377400.html

La respuesta de Bukele luego de no ser recibido en EEUU: "Tiene que revisar si posee cerebro"

La respuesta de Bukele luego de no ser recibido en EEUU: "Tiene que revisar si posee cerebro"

La Administración Biden no recibió al presidente salvadoreño durante su visita a Washington. 09.02.2021, Sputnik Mundo

"El que crea que un presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio. Hace más de 100 años inventaron el teléfono (sin tomar en cuenta otras tecnologías), como para no llamar y coordinar una cita de antemano", escribió el presidente salvadoreño al comentar su viaje.​Según publica Los Angeles Times, tres fuentes familiarizadas con la situación explicaron que el viaje sorpresa del presidente centroamericano a Washington tenía por objetivo sostener reuniones con altos cargos del Gobierno de Joe Biden. No obstante, su solicitud fue rechazada por el aumento de críticas que acumuló entre los demócratas debido a las políticas de inmigración de línea dura como las del expresidente Trump.Otro de los motivos habría sido que los funcionarios no querían que esta visita se politice como una promoción de muestra de apoyo a escasas semanas de celebrarse las elecciones legislativas.Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, explicó que desde su ministerio no se realizó ninguna solicitud de reuniones de alto nivel para el presidente con altos funcionarios estadounidenses y describió el viaje de Nayib Bukele a Washington como corto y privado.Aunque las tres fuentes que cita Los Angeles Times no dijeron cómo se formalizó la solicitud del presidente salvadoreño, sí explicaron que la decisión de no reunirse con Bukele fue deliberada.

