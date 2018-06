El hincha mexicano que 'se escapó' de su novia al Mundial, se perdió en Ekaterimburgo

"El hincha mexicano, hecho un desastre, se perdió. En la estación del sur pidió la ayuda a la policía y para que no se volviera a perder, lo llevaron a casa de sus amigos", contó la fuente de la agencia.

Señaló también que el mexicano está vivo y no ha tenido otros problemas criminales.

"Anteriormente algunos medios contaron que supuestamente lo llevaron a comisaría por causar disturbios, pero esa información era falsa".

Se trata del aficionado mexicano que se ha hecho famoso por su copia de cartón de cuerpo entero que llevaron sus amigos al Mundial de Rusia, porque su novia no le dejaba ir.

La historia tuvo una amplia difusión, miles de personas de todo el mundo prácticamente suplicaban al hombre "escaparse" al Mundial.

Más adelante, aparecieron fotos y vídeos del propio Javier en Rostov del Don y Voronezh.

"Mi novia no se enfada porque he venido. Estamos bien. Estuvo bajo la presión pública y me dijo: vale, puedes irte. Cuando se dio cuenta de que me he hecho famoso en Rusia se rió (…) ahora estoy feliz y me encanta Ekaterimburgo. Tardamos 42 horas en llegar aquí", dijo Javier, citado por la página oficial del ayuntamiento de la ciudad.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en once ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.