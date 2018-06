Conoce al hincha más veterano del Mundial

"Soy muy aficionado al fútbol. Aquí ya he visto un partido en el estadio, y los demás en la tele. Me impresionó cuánta gente había en Luzhnikí. Aunque tengo 95 años, todavía me siento fuerte. Después de un vuelo largo desde Vietnam recibí el FAN ID y fui con toda mi familia al estadio para ver el partido entre Portugal y Marruecos", compartió Tran Hop con Sputnik.

© Sputnik / Vitaly Belousov "¡Amamos Rusia!" Los hinchas comparten sus impresiones del país anfitrión del Mundial 2018

"En Moscú viven y trabajan 20 de mis parientes y todos fueron al partido. Es un gran club de fans familiar. También vi la ciudad, visité el parque VDNKh (Centro Panruso de Exposiciones). Esta vez no acudí al mausoleo de Lenin, pero ya lo había visto antes", prosiguió.

"El torneo de fútbol está muy bien organizado. Aquí todo es muy divertido, hermoso y seguro. Toda la gente es muy amable, tanto los rusos como los hinchas extranjeros", compartió Tran Hop con Sputnik.

Como muchos vietnamitas, el anciano siente gratitud hacia Rusia por la ayuda y el apoyo en la guerra contra EEUU. En el Mundial apoya a la selección rusa y le interesa todo lo que pasa en el país. Solía leer mucho, pero su vista ha empeorado con la edad, de manera que solo puede escuchar la radio y ver la televisión. También seguía en su momento las transmisiones de los programas de radio de La Voz de Rusia en lengua vietnamita.

El hincha más veterano del Mundial deseó a Sputnik hacerse cada vez más popular en el mundo.

