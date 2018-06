Confusión y shock: la menor rusa humillada por un hincha argentino lo cuenta todo a Sputnik (fotos)

El vídeo, que muestra al argentino ensañando a Katia a decir obscenidades en español sin que ella lo entienda, se publicó el 19 de junio y rápidamente se hizo viral provocando una oleada de indignación entre los usuarios.

Katia, o Caterina, se enteró de que el vídeo se había viralizado en Argentina dos días más tarde, cuando recibió un mensaje de una persona desconocida en Instagram.

"Hola, te estoy escribiendo desde Argentina. Aquí se hizo viral un vídeo donde una persona te hace repetir malas palabras (aprovechándose de que no entiendes nuestro idioma). Estamos indignados con ese maleducado. Quiero disculparme y decirte que este tipo no representa a nuestra gente. Te encontré por casualidad en Instagram y quería aprovechar la oportunidad para disculparme. Te envío un saludo desde Argentina.😊", decía el mensaje de una argentina en inglés.

"Sentí confusión, porque hasta ese momento no sabía lo que estaba diciendo en el vídeo. Y durante dos días posteriores no podía creer que todo esto me estuviera pasando a mí. Pensaba que por un lado, no sabía lo que estaba diciendo, pero por otro lado, ¿cómo puedo ser tan ingenua?", comentó la joven que acaba de graduarse del 10º grado de una escuela secundaria de Moscú.

Katia reconoció que ni siquiera se le había ocurrido preguntar el significado de las palabras que la pedía repetir el argentino.

"Ahora estoy en shock. No me esperaba que todo saliera así. (…) La broma prácticamente no me afectó porque no es mi lengua y el vídeo se viralizó principalmente fuera de mi país".

El ministerio de Seguridad de Argentina solicitó que a Néstor Penovi se le retirara la posibilidad de ingresar a los estadios durante todo el Mundial "por procaz, deshonesto e indecente". Las autoridades rusas reaccionaron a esta solicitud y le quitaron el carné de aficionado (Fan ID), tras lo cual el argentino abandonó Rusia.

Según la adolescente, su madre estaba preocupada porque temía que esta historia afectara a su hija, pero Katia ha reaccionado con calma. La mayoría de sus amigos y compañeros la apoya y el resto simplemente no sabe qué ha pasado.

El incidente convirtió a Caterina en una persona popular en las redes sociales. Tan solo en un par de días su cuenta de Instagram sumó miles de seguidores.

"Nunca había tenido más de doscientos seguidores en Instagram, solo amigos y parientes. Pero hace unos días esta cifra comenzó a crecer rápidamente. Siempre he soñado con tener muchos seguidores, pero no de esta manera. Miles de argentinos me piden perdón por este incidente. Además, me escriben muchos cumplidos y confesiones de amor", contó Katia a la agencia.

Unos días después de enterarse del vídeo, la joven escribió en su cuenta de Instagram que no juzgaba "al país por una mala persona" y les agradeció a los usuarios argentinos tantos mensajes de apoyo.

"Sigo amando Argentina como antes. Una sola persona no influirá en mi opinión sobre un país entero. He participado varias veces en las reuniones de los hinchas argentinos: tienen un ambiente increíble y cánticos muy bonitos. Realmente quiero aprender español. Y me gustaría ir algún día a Argentina, pero ahora no tengo esta posibilidad", explicó a Sputnik.

A Katia le falta un año para graduarse de la escuela y luego aspira ingresar en la universidad para estudiar robótica como profesión principal y programación como formación adicional. Además, dedica mucho tiempo a practicar deporte y le encantan las matemáticas, la física y la química.

A pesar del incidente, la joven se ha quedado encantada con el ambiente del Mundial de Rusia y se ha propuesto viajar al siguiente campeonato.

"¡En Moscú ahora el ambiente es fantástico! Los hinchas se reúnen en grupos grandes en las calles principales y cantan canciones en diferentes idiomas. Todos se sacan fotos y se ríen. Nunca he sido hincha de fútbol, pero este campeonato se ha ganado mi corazón. Ya he decidido ir al próximo Mundial", concluyó Katia.

