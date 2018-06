Voluntario de Perú: "llegar al Mundial 2018 es mi regalo de cumpleaños" (fotos)

© Sputnik / Victor Ternovsky ‘Un corazón 36 años despúes’: hacen un documental sobre el Perú mundialista

El vínculo entre Reinaldo Vicente Lara Acosta y Rusia va más allá del fútbol. A los 12 años llegó a este país y posteriormente se graduó de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov. Luego trabajó durante mucho tiempo en una empresa de viajes como especialista en tecnología de la información (TI). En total, vivió en Rusia 22 años, pero luego se vio obligado a volver a Perú.

"Cuando me enteré de que el Mundial 2018 se celebraría en Rusia, me molestó mucho que me lo perdiera. Pero al saber que se necesitaban voluntarios, inmediatamente envié una solicitud", dijo Reinaldo a Sputnik.

El peruano admitió que la participación en el Mundial se convirtió en una especie de regalo para su cumpleaños, aunque un poco prematuro: en agosto cumplirá 47 años.

A mucha gente la elección de Reinaldo le pareció extraña, porque podía ir a Rusia en compañía de hinchas. "Pero venir como aficionado al Mundial de 2018 y ser parte del equipo que lo organiza son dos cosas totalmente diferentes", explicó.

Sus conocimientos en TI resultaron muy útiles cuando ayudaba a los periodistas en el área de prensa del estadio de Ekaterimburgo para solucionar problemas técnicos. Además, en su currículum, el peruano señaló que podía hacer de intérprete, lo que también fue útil en el partido entre Perú y Francia, que se celebró en la capital de los Urales.

"Una delegación del equipo juvenil de Perú vino al partido, yo era su acompañante. El partido fue muy emocionante para mí, no esperaba ver a tantos compatriotas, y el ruido fuera y dentro del estadio fue increíble. Estaba muy orgulloso de Perú en ese momento. Creo que los residentes de Ekaterimburgo recordarán durante mucho tiempo a los aficionados peruanos", confesó Reinaldo.

Cuando el peruano presentó la solicitud para participar en el programa de voluntarios, todavía no se sabía si el equipo de Perú iría al Mundial de 2018. Eligió la ciudad de Ekaterimburgo, porque ya había estado allí en invierno, cuando había mucha nieve, por eso quería ver la ciudad en verano y no se decepcionó. Le gustó el centro de la ciudad y los montes Urales.

Para Reinaldo, era especialmente importante que los extranjeros cambiaran su opinión sobre Rusia.

"Los rusos son geniales, hicieron un buen trabajo. Hablé con muchos latinoamericanos que vinieron al Mundial y todos hablaron con cariño de Rusia. Me dijeron que su opinión había cambiado. Pensaban que iban a un país frío con gente fría, pero resultó que los rusos son muy amables y divertidos, les ayudaban y se reían con ellos", observó Reinaldo.