Rusia deja atónitos a los extranjeros que acuden al Mundial (fotos)

Los hinchas extranjeros se quedan boquiabiertos a medida que van descubriendo Rusia durante el Mundial 2018. Según ellos, algunos estereotipos sobre los rusos no tienen nada que ver con la realidad. Peyman Yazdani, joven iraní que aprovechó el campeonato para visitar Moscú, San Petersburgo y Kazán, compartió sus impresiones con Sputnik.

"¡Amamos Rusia!" Los hinchas comparten sus impresiones del país anfitrión del Mundial 2018

El hincha observó que muchos iraníes piensan que los rusos son muy fríos, serios y poco sociables. Además, se cree que hay poca seguridad en el país. Sin embargo, la experiencia de Yazdani demuestra exactamente lo contrario.

"Mi primera experiencia fue en Moscú en un hostal. Mi compañero de cuarto era ruso y vino a Moscú desde otra ciudad para estudiar en la universidad. Quería ir a la Plaza Roja, donde se reúnen los hinchas iraníes. Me dijo que iría conmigo. Me ayudó a cambiar el dinero por rublos y me compró un recuerdo: una taza grande. Numerosos gestos similares, positivos y amigables también los vi de otros rusos en San Petersburgo y Kazán".

Según Yazdani, "los rusos son muy bondadosos y hospitalarios, pero pueden parecer algo tímidos al principio y les cuesta empezar la conversación, pero al pasar 10 minutos, esa barrera se borra".

© Foto : Peyman Yazdani Peyman Yazdani, hincha iraní

Además, el hincha iraní destacó la buena organización y el trabajo de los voluntarios en el Mundial, ya que "ayudan muy bien a los extranjeros a solucionar algunas dificultades".

"Este Mundial ha reunido a los iraníes y los rusos más que nunca. Después del partido entre Irán y España en Kazán, muchos rusos, tayikos y uzbekos animaron a los hinchas iraníes".

© Foto : Peyman Yazdani Un hincha iraní sacándose una foto con una joven en la plaza Manézhnaya de Moscú

Además, según Yazdani, ahora los iraníes se han dado cuenta de que no les sale tan caro salir al extranjero, incluyendo a Rusia. "Es una gran oportunidad para ganar experiencia y viajar", concluyó.

