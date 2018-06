Madre de Paolo Guerrero: "cuando se pierde así es para aplaudir"

Así piensa Petronila González, madre del delantero peruano Paolo Guerrero quien dialogó con Sputnik tras el partido. "Han jugado bien y han perdido solo por 1 a 0, eso es suerte, pero de que han dejado el sudor en la cancha, lo han hecho", aseguró.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Francia gana por 1-0 a Perú y destruye el sueño blanquirrojo

La madre de Guerrero contó cómo los peruanos han sufrido esta derrota pero "entienden". "Están tristes pero entienden que los chicos han dejado todo (…) no estamos conformes, siempre tenemos que aspirar a más", dijo con optimismo.

González lamentó no haber acompañado a su hijo a Rusia: "Lo he acompañado toda la vida y no lo acompañé para un Mundial, quizás si yo hubiese ido las cosas de repente eran diferentes pero así es la vida, él me quería acá porque estoy muy cansada con todo lo que pasó", explicó.

El 14 de mayo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó a Guerrero con una suspensión de 14 meses por haber dado positivo en un control antidopaje de octubre de 2017.

La sanción limitaba al capitán de la selección peruana a asistir al Mundial de Rusia, sin embargo, tras meses de negociaciones y litigios el Tribunal Federal Suizo aceptó una medida cautelar presentada por los abogados de Guerrero y suspendió temporalmente el fallo del TAS.

​El primer partido de la selección blanquirroja en el Mundial resultó también la primera derrota cuando Dinamarca los venció 1 a 0. En el segundo tope frente a Francia, el grupo de Ricardo Gareca no pudo remontar el marcador que culminó también 1 a 0 con la eliminación de los peruanos del Mundial de Rusia.

© REUTERS / Andrew Couldridge Paolo Guerrero tras la eliminación de Perú del Mundial de Rusia 2018

Según la madre de Guerrero, ahora mismo no hay consuelo para su hijo. "Yo sé cómo es, a él le gusta ganar (…) él nació parar ganador no para perdedor, pero ya se le pasará poco a poco, aconsejándolo que el fútbol sigue y que la vida sigue", concluyó.