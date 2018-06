¡Mujeres al poder! Un grupo de brasileñas viaja al Mundial para animar a su selección

La idea de crear el grupo vino después de que quedase claro que las mujeres son minoría entre los hinchas de Brasil en Rusia, explica su artífice, Camila Gomes.

"Contactamos entre nosotras en los típicos grupos de WhatsApp y vimos que estábamos en minoría en esos mismos chats. Éramos unas 20 en un grupo de unas 300 personas. Así que decidí crear otro grupo para poder planificar un viaje y un lugar de encuentro para todas en el que nos pudiésemos conocer, ya que vivimos en diferentes estados de Brasil", explica Gomes a Sputnik.

Así que el objetivo de estas brasileñas fue unirse y viajar juntas a Rusia para, de paso, hacerse amigas, prosigue Gomes, y añade que ya se pudo ver en persona con algunas de las integrantes del grupo antes de que diese comienzo el campeonato. Ahora esperan verse todas el 27 de junio.

En Brasil, la idea de que un grupo integrado únicamente por chicas viajase a Rusia suscitó no pocas miradas de extrañeza. Muchos entornaron los ojos y dudaron de que les saliese bien la idea solo porque eran mujeres.

Sin embargo, lo han conseguido y están de un humor inmejorable porque, dicen, Rusia acompaña. Describen a los rusos como hospitalarios y dicen no haber visto la supuesta frialdad con la que muchos los definen.

"Los rusos son muy amables. Siempre se te acercan y te piden hacerse una foto con ellos. Cuando no sabemos el camino o no encontramos el metro, por ejemplo, nos ayudan a pesar de no hablar nuestro idioma. Son muy amigables", destaca a Sputnik nuestra protagonista.

A pesar del empate en el Brasil-Suiza, Camila Gomes espera que los hinchas del país de la samba no se desanimen, que disfruten del espectáculo y que la 'canarinha' se haga con su sexto título en una final contra España o contra Francia.

