Colombianos no salen de su asombro "Japón jugó muy rápido" (fotos)

Los colombianos todavía no lo pueden creer: fueron derrotados 2 a 1 por Japón en su primer partido del Mundial de Rusia y no fue suerte de principiantes, "el equipo nipón fue superior".

Tras el partido Sputnik conversó con Didier Urrego, un publicista colombiano de 37 años que vive en Rusia hace cuatro años y quedó impresionado con los resultados del tope de entre Colombia y Japón este 19 de junio.

© Sputnik / Maxim Blinov Japón logró vencer a Colombia gracias al 'reinicio' del descanso

"Impresionante el partido de los japoneses. Yo estoy feliz, y hay muchos colombianos tristes pero aunque perdimos el partido estuvo espectacular", contó Urrego emocionado desde una terraza moscovita.

A pesar de la derrota Urrego se sentía contento con su primera experiencia en un Mundial de Fútbol. "Lo más hermoso de este deporte es que no hay nada escrito", expresó.

© Foto : Cortersía Didier Urrego Didier Urrego alza el nombre de Colombia escrito en ruso durante el partido contra Japón

"Puedes ser Alemania el campeón, Brasil el pentacampeón o Colombia con James Rodríguez y Radamel Falcao. Pero de pronto sucede la expulsión de un jugador [Carlos Alberto Sánchez] a los tres minutos de juego y viene Japón, por quien nadie da un peso, y gana. Esto es lo hermoso del fútbol", agregó el aficionado colombiano.

En el minuto tres del partido que enfrentó a la selección cafetera con la nipona, el defensor colombiano Carlos Alberto Sánchez, conocido como La Roca, fue expulsado por tapar un tiro al arco rival con la mano. Tras la acción Japón convirtió el 1 a 0 de penal.

© Foto : Cortesía Didier Urrego La afición colombiana en las afueras del Mordovia Arena Saransk de Moscú

No obstante el hincha colombiano elogió el juego del equipo nipón en el Mordovia Arena Saransk, y aunque en el minuto 39 Juan Fernando Quintero consiguió igualar el marcador, la selección japonesa se impuso en un 2 a 1 definitivo con gol del delantero Osako.

© Sputnik / Maxim Blinov Falcao tiene claro que Colombia se jugará la vida contra Polonia

"A mí los japoneses me parecen una raza milenaria que se han levantado de todo y yo lo vi desde la tribuna, jugaron muy rápido", aseguró Urrego.

Según el publicista, todos los latinoamericanos tienen la expectativa de que Rusia será un Mundial atípico, "esto no será lo de siempre Brasil goleando a Suiza, ni Alemania goleando a México (…) los colombianos le hemos ganado tantas veces a Japón y ahora nos ganaron, hasta con menos hinchada".

© Foto : Cortesía de Didier Urrego Hincha colombiana en las afueras del Mordovia Arena Saransk de Moscú

Este aficionado colombiano desde antes del Mundial se dio la tarea de organizar la recepción de sus coterráneos a través de Facebook con el grupo Colombianos al Mundial Rusia 2018. Así surgió la idea de crear un 'Mini Hostel' con los apartamentos de amigos rusos para hospedar a los hinchas y aprovechar la demanda de renta.

Ahora cuenta que Rusia vive una "invasión" de colombianos, alemanes, japoneses y seguidores de todas las selecciones. "Los chicos de Colombia que nos han visitado me dicen que no esperaban tanta atención de los rusos, yo les digo que son personas muy serias pero con un corazón tan tibio que harán lo que sea por ti", contó el colombiano.

© Foto : Cortesía de Didier Urrego Hincha colombiano en Rusia 2018

Sobre las expectativas con la selección colombiana dijo no estar preocupado, "Colombia pudo haber jugado el peor partido de su vida y en el próximo golear a Polonia 5 a 0. Hoy Colombia no tuvo el balón, y no porque tuvieran uno menos, los japoneses son rápidos", insistió Urrego.

© Foto : Cortesía Didier Urrego Hinchas japoneses en Moscú

Además elogió a la hinchada nipona que dijo podría ser "la mejor hinchada del mundo". "Una cultura muy respetuosa, cuando terminaron el partido nos felicitaban y venían a saludar a los colombianos, espectacular", afirmó el publicista.

"Los latinoamericanos venimos a un Mundial y pensamos que vamos a ganar todo, mira lo que le pasó a Brasil con los suizos [empate 1 a 1], también son fríos y empataron, pensaron que porque tienen a Neymar son campeones, pero así es el fútbol", concluyó.