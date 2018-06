"En el Mundial de la política, Moscú le gana 1 a 0 a Londres"

El medio estadounidense hace referencia a las palabras de la primera ministra británica, Theresa May, que declaró que los funcionarios del país, al igual que los miembros de la familia real, no se presentarán en el campeonato.

© Sputnik / Alexey Danichev Las ideas descabelladas respecto al Mundial en Rusia

Esta decisión se explicaba porque Londres consideró "altamente probable" que Rusia sea responsable del envenenamiento de exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.

Nos interesa tu opinión: ¿Quién crees que será el campeón del Mundial de Rusia?

Las autoridades británicas comentaron el tema del posible boicot con EEUU y sus aliados de Europa. No obstante, la actitud decisiva del Reino Unido no recibió apoyo. El único país europeo que se unió a la iniciativa fue Islandia que declaró que sus altos funcionarios no viajarían al Mundial.

"En el Mundial de la política, Moscú triunfa en un partido contra Londres por 1 a 0", analiza Bloomberg.

Este año, Rusia acoge por primera vez el Mundial de la FIFA. La competición se desarrollará del 14 de junio al 15 de julio en once ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.

