Estas son las canciones de los Mundiales (vídeos)

Las canciones de las Copas Mundiales de Fútbol son un estandarte más de la fiesta global que se vive cada cuatro años. No todas son pegadizas ni tienen letra, es más, no siempre existieron, pero lo cierto es que no hay guerrero ni aficionado al fútbol que no se emocione al escucharlas.

Los chilenos son los culpables de que existan las canciones oficiales de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA por sus siglas en francés). Cuando los habitantes del país andino se enteraron que serían los anfitriones del campeonato mundial de fútbol de 1962, una banda de rock local, Los Ramblers, hicieron una canción de aliento para su selección: "El rock del Mundial".

Los Ramblers lograron vender casi dos millones de copias del disco que incluía el single, todo un récord para la época. La magnitud que cobró el éxito fue tal que desde entonces la FIFA adoptó una o más canciones oficiales de diversos ritmos musicales para promocionar el campeonato.

La canción que sucedió al hit chileno fue la inglesa "World Cup Willie", también conocida como "Where In This World We Are Going", en 1966. La Copa Mundial de Fútbol de ese año inauguró sede (Inglaterra) y mascota, de igual nombre que la canción.

En el Mundial celebrado en México en 1970 la canción que resonó fue "Fútbol México 70".

Cuatro años después le tocó a Alemania Occidental: "Fussball ist unser Leben" ("El fútbol es nuestra vida, en español).

En 1978 el campeonato se llevó a cabo en Argentina, en el medio del mandato del dictador Jorge Rafael Videla, cuyo gobierno encargó al compositor italiano Ennio Morricone que hiciera un himno en conmemoración. Así surgió la canción "El Mundial", más conocida como "Marcha del Mundial '78".

Plácido Domingo fue quien cantó la siguiente canción de la Copa, que se celebró en su patria. España albergó a los hinchas futboleros en 1982 y festejó con "El Mundial":

México volvió a ser sede en 1986; "El mundo unido por un balón" fue su himno.

En 1990 Gianna Nannini y Edoardo Bennato interpretaron "Un'estate italiana" ("Un verano italiano" en español), considerada una de las mejores canciones en la historia de los Mundiales, tanto por su letra como por la emoción que provoca escuchar la melodía.

El siguiente campeonato se celebró en Estados Unidos, la canción encargada y elegida por la FIFA fue "Gloryland", que mezcla gospel y pop.

En la Copa de Francia de 1998 el puertoriqueño Ricky Martin se lució con "La Copa de la Vida".

Corea del Sur y Japón fueron sede del Mundial de 2002, el himno fue "Let's Get Together Now".

También se escuchó "Boom", de la estadounidense Anastacia.

En 2006 Alemania volvió a albergar a la competencia más grande de fútbol; "The Time of Our Lives", cuarteto de crossover clásico Il Divo, junto con la colaboración de la cantante estadounidense de R&B Toni Braxton.

La colombiana Shakira brilló con "Waka-Waka" en 2010, la canción que compuso para el Mundial de Sudáfrica junto al grupo sudafricano Freshlygrounden. Waka Waka combina ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago derivado del calipso.

El último Mundial, celebrado en Brasil en 2014, es uno de los que tiene más canciones mundialistas oficiales.

"La la la" de Shakira y Carlinhos Brown fue la primera en salir, le siguió "We Are One (Ole Ola)", de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte.

Y así llegamos a 2018 y a las canciones oficiales de esta Copa que se jugará en Rusia.

"Команда 2018" (Equipo 2018), de los rusos Polina Gagarina y Egor Creed.

"United by love", de la uruguaya Natalia Oreiro.

"Colors", de Maluma y Jason Derulo.

¿Cuál te gusta más?