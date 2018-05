Tatita Martínez, el compositor uruguayo que llevó el candombe al mundial

Daniel "Tatita" Márquez es el prestigioso percusionista uruguayo responsable de haber puesto al candombe en la primera plana mundial futbolera. Sputnik conversó con el compositor que logró aggiornar el tradicional ritmo uruguayo a una de las piezas musicales oficiales de la FIFA, United by Love, cantada por la también charrúa Natalia Oreiro.

"Que la segunda canción de la Copa Mundial sea un candombe no es un hecho menor. Creo que nada antes ha tenido tanto protagonismo como esto, y que de alguna forma va a generar un montón de oportunidades para todos los que estamos involucrados con la cultura del candombe", aseguró Márquez a Sputnik.

El jueves 17 de mayo se lanzó la canción, para la que el compositor tuvo que trabajar en un "largo proceso" junto a productores de la FIFA. Brevemente contó a Sputnik cómo fue:

"Al pensar en Natalia también pensaron en el candombe, podrían haber pensado en otro ritmo, pero les pareció que podía estar bueno aprovechar la ocasión para meter un nuevo ritmo. Ahí vino mi trabajo de hacer que la música que habían compuesto realmente se fusione con el candombe", explicó.

"Ellos no sabían si va a poder generar el producto final que querían", y ese fue el desafío al que se enfrentó Márquez. "Tuve que aggionar el toque tradicional de candombe, cambiarlo un poco, para que sea funcional a la música y no al revés, que no era el objetivo de ellos, pero finalmente funcionó". "Estoy muy contento por eso", aseguró.

© AP Photo / Matilde Campodonico Natalia Oreiro presenta una canción de Mundial 2018

Aunque el percusionista uruguayo no ha trabajado directamente con Oreiro, manifestó su "honor" de compartir la canción con ella. Considera que los rusos no podrían haber elegido a mejor figura que la que eligieron para cantarla.

"Es increíble lo que Natalia ha logrado en su carrera, desde muy chica. Es impresionante que una figura uruguaya pueda trascender así y en un país tan gigante como Rusia. No tengo más que palabras de honor hacia ella, es tremenda artista", opinó.

A su vez, Márquez presiente que esta Copa "se presta" para que Uruguay gane. "La selección viene muy fuerte, tiene un equipo renovado y con dos de los mejores delanteros del mundo. Es una selección que está preparada en lo anímico y deportivo como para hacer un muy buen papel, creo que va a estar devuelta en las instancias de semifinal, y ojalá que en final también".