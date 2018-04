Mundial: "Visitar Rusia es una experiencia de vida y de enriquecimiento cultural"

El peruano Miguel Ángel Angulo tiene 31 años, hace cinco trabaja como project manager del Banco de Crédito del Perú, y está deseando llegue el día de subirse al avión con sus amigos con destino a Madrid, España, para luego volar a Amsterdam, Holanda, y finalmente al país más grande del mundo.

Moscú y Minsk estudian la entrada de extranjeros y aficionados durante el Mundial

Entrevistado por Sputnik contó sus expectativas y dio su opinión sobre por qué tantos otros compatriotas decidieron viajar.

"Sudamérica es un país muy futbolero. Lastimosamente hace 36 años que mi país no clasificaba a un Mundial de fútbol. Muchas personas que forman parte de mi generación no han tenido la oportunidad de poder asistir a un Mundial y en mi caso particular, a lo largo del tiempo he tenido que apoyar a otros países sudamericanos en este tipo de eventos", aseguró.

"Mi selección no tiene la recurrencia de participar en este tipo de eventos, eso me motiva vivir esta experiencia, porque más que un gasto es una experiencia de vida y de enriquecimiento cultural", dijo el hincha.

Hoy Miguel Ángel va a alentar a su equipo y a conocer cuatro ciudades rusas: Moscú, Saransk en Mordovia, Ekaterinburgo y Sochi.

"Creo que me encontraré con un país moderno, que está a la altura de desarrollar un evento deportivo tan grande como este, y que tiene la capacidad de garantizarnos la seguridad que necesitamos los hinchas para que los acontecimientos fortuitos o provocados que puedan acontecer no opaquen" el Mundial, sostuvo.

A su vez, agregó que los peruanos sienten un "gran optimismo" por su selección, ya que consideran que "ha evolucionado mucho en el tiempo".

"Pasó de ser un equipo de individualidades a tener una idea de juego y de trabajo colectivo, y creo que definitivamente eso conlleva a que el hincha peruano se ilusione por la participación de Perú, aunque el grupo que nos tocó es difícil", afirmó.

El 16 de junio los peruanos se enfrentarán a Dinamarca, el 21 de junio con Francia, y el 26 de junio de Australia. Esos partidos definirán si logran pasar a la segunda fase; Perú tuvo cuatro participaciones mundialistas, pero sólo logró pasar a la siguiente etapa en dos ocasiones (1970 y 1978).

Los países del continente americano son los que más entradas han comprado a nivel mundial. Estados Unidos encabeza la lista, con 80.161 entradas, le sigue Brasil con 65.863, Colombia con 60.199, Alemania con 55.136, México con 51.736, Argentina con 44.882, Perú con 38.544, China con 36.841, Australia con 34.628 e Inglaterra con 30.711.