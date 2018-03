"In May we trust": un boicot británico podría poner a Italia en el Mundial de Rusia

Resulta todavía difícil creer que la selección italiana, una de las mejores del mundo, no lograra clasificarse al más importante torneo futbolístico. Pero un posible boicot por parte de Reino Unido podría allanar el camino de Italia.

"Si Reino Unido decide boicotear la Copa del Mundo, perjudicará a los fanáticos británicos, no al resto del mundo ¡Y qué ventaja obtendrá Italia!", afirmó Grimoldi.

© Sputnik/ Alexey Druzhinin Johnson estima que Putin aprovechará el Mundial como Hitler los JJOO de 1936

El diputado consideró que "Teresa May ya le ha hecho un gran favor a Rusia" con sus actitudes, que terminaron fortaleciendo "el apoyo de los rusos al presidente [Vladímir] Putin".

Además, el político bromeó con que May debería hacer lo mismo, "pero en términos futbolísticos", retirando al equipo inglés del Mundial y dándole así a Italia la oportunidad de reemplazarlo.

"Sería un movimiento brillante. Tenemos esperanza. 'In May we trust' [en May confiamos]", concluyó Grimoldi.

El caso de la intoxicación del agente doble ruso Serguéi Skripal llegó hasta el deporte después de que el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, amagase con boicotear el evento deportivo y que, más tarde, lo hiciese la primera ministra británica, Theresa May.

