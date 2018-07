Neymar rompe su silencio tras el fracaso en el Mundial de Rusia (vídeo)

Neymar, considerado el futbolista más prometedor del combinado nacional brasileño antes del torneo futbolístico, se convirtió en el centro de una controversia a causa de su comportamiento en campo. Sus frecuentes y dramáticas caídas durante los partidos fueron duramente criticadas por expertos y fans y, luego, se convirtieron en el blanco de bromas y memes alrededor del mundo.

Exactamente dos semanas después del fin del Mundial, el 'crack' brasileño utilizó una pieza publicitaria para presentar las explicaciones y también pedir apoyo de los hinchas brasileños tras la frustración de la desclasificación temprana del torneo. En Rusia 2018, la selección nacional de Brasil, a pesar de figurar entre los favoritos para llevarse el máximo galardón de esta cita mundialista antes del inicio del certamen, no logró avanzar lejos, cayendo eliminada ante el combinado de Bélgica (1-2) en los cuartos de final.

El delantero, de 26 años, que hasta ahora es el jugador más caro en la historia del fútbol tras su fichaje por 222 millones de euros al PSG el 2017, no lució como se esperaba en el terreno de juego y tampoco consiguió ayudar mucho a su equipo en el torneo. En el vídeo de 90 segundos, titulado 'Un nuevo hombre todo los días', Neymar intenta mostrar su punto de vista acerca de los desafíos de su carrera.

"Puede que creas que exagero y, a veces, sí lo hago. Pero la verdad es que yo sufro dentro del campo. Y no puedes ni imaginar lo que pasó fuera de él", expresó Neymar.

El jugador comentó, además, que cuando sale de los partidos sin hablar con los periodistas no es por mala educación, ni tampoco porque sea un "niño mimado", sino porque no ha aprendido a "desilusionar" a los hinchas.

"Puede que creas que me caí demasiado. Pero la verdad es que no me caí. Me desmoroné. Esto duele mucho más que cualquier pisotón en el tobillo operado", afirmó Neymar en referencia a la polémica de sus caídas y a la cirugía realizada en su tobillo meses antes del Mundial.

"Tardé en aceptar tus críticas. Tardé en mirarme al espejo y en transformarme en un nuevo hombre, pero hoy estoy aquí con la cara limpia y el pecho descubierto. Yo me caí, pero solo quien se cae se puede levantar", relató el futbolista.

Asimismo, pidió el apoyo a los que siempre se lo han prestado.

"Tú puedes continuar tirándome piedras o puedes tirar todas esas piedras y ayudarme a mantenerme en pie. Porque cuando yo estoy en pie, compañero, Brasil entero se levanta conmigo", concluyó el futbolista.

El fracaso de Neymar en Rusia 2018 fue tan grande e inesperado que el brasileño ni siquiera apareció en la lista de los diez mejores jugadores de la FIFA que se dio a conocer a finales de julio.

La Copa Mundial de Rusia 2018 se disputó del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades sedes. Francia fue la selección campeona del torneo. La próxima competición mundialista se celebrará en 2022 en Catar.