El ciclista peruano aficionado de su selección regresa a su país

"Siento mucha emoción de volver a casa. Estuve más de dos meses separado de mi familia y extrañé mucho la comida, el lomo saltado, el cebiche y la papa a la huancaína", expresó Don Pedrito, como cariñosamente se le conoce.

El seguidor sudamericano, de 58 años de edad, señaló que "cuando llegué a Rusia, todos me gritaban Don Pedrito. Querían tomarse fotos conmigo, me invitaban a comer y tomar unas cervezas".

La selección de fútbol de Perú se impuso 2-0 a su similar de Australia en el último partido del grupo C del Campeonato del Mundo, pero esta victoria no fue suficiente para que los peruanos no cayeran eliminados del Mundial, tras oponer, eso sí, una tenaz resistencia a los combinados de Dinamarca (0-1) y Francia (0-1).

"Perú no ganó, pero cumplió el sueño de volver al Mundial. Ahora nos vamos a la Copa América", comentó Soto.

Para poder disfrutar de su selección en Rusia, Don Pedrito emprendió un viaje por el cual tuvo que atravesar hasta 12 países europeos.

El Mundial FIFA 2018 se celebró por primera vez en la historia en Rusia, desde el 14 de junio y hasta el 15 de julio, en 12 estadios de 11 ciudades del país: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.

