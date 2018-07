'Oculta el dolor, Harold': "El Mundial de Rusia se parecía al carnaval de Venecia"

Conocido por el pseudónimo de 'Oculta el dolor, Harold', András llegó a Rusia para grabar un anuncio —comercial—. De hecho, este no ha sido su primer viaje al país euroasiático. Antes de eso, el modelo ya había visitado Rusia en 1968.

"Desde aquel año han cambiado varias cosas, desde el nombre del país y el himno hasta los productos que se venden en las tiendas. Sin embargo, la única cosa que continúa como siempre es la hospitalidad de los rusos", aseveró András en una entrevista a Sputnik.

Además, el anciano modelo reveló lo que más le sorprendió durante su estancia en Moscú.

"Una vez me perdí en la capital rusa y un chico al que me dirigí para saber el camino en seguida alquiló un auto para llevarme al sitio personalmente. No puedo imaginar que ocurra algo parecido en cualquier otro país del mundo, desde luego no en el mío: Hungría", recalcó.

"Me gustaron sobre todo las calles: en ellas no encontré ni gente pidiendo limosna, ni basura, ni grafitis (…) La atmósfera del Mundial fue inolvidable. Solo la puedo comparar con el ambiente en el carnaval de Venecia", recalcó el húngaro.

András aseveró que había quedado "conmovido por la alegría y la felicidad reflejadas en los ojos de los hinchas".

