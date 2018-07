El técnico croata Dalic revela la clave del éxito de su equipo en el Mundial de Rusia

"Tienen un talento increíble. Y mentalidad, orgullo… Y a esto se le añade que posiblemente sea el último Mundial de muchos de estos fantásticos jugadores y todos quieren hacer algo grande con la selección", relató el técnico croata, añadiendo que "si unes todos estos ingredientes, entiendes un poco mejor por qué estamos en la final".

En la misma entrevista, aseguró tener suerte de contar con jugadores "impresionantes" en su equipo.

"Si miras dónde juegan, verás que hay futbolistas del Real Madrid, del Barça, de la Juve, del Bayern, del Atlético… Yo lo que he intentado hacer es sumar, convencerles de que son muy buenos y de que juntos como grupo somos más fuertes", confesó Dalic.

© REUTERS / Carl Recine Un fotógrafo acapara la atención en el emocionante partido entre Croacia e Inglaterra

Cabe recordar que el entrenador llegó al combinado en el momento más complicado para los Ajedrezados, que estuvieron a punto de no clasificarse para disputar esta Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Recuerdo que cuando me hice cargo del equipo teníamos que ganar a Ucrania sí o sí para ir al playoff, así que sólo pensaba en eso", relató Dalic.

Además, explicó que nunca pensó "más allá del siguiente partido".

"Cuando jugamos contra Nigeria, nuestro objetivo era ganar el primer partido (de la fase de grupos) para ir con tranquilidad a los siguientes enfrentamientos y pasar la primera fase. Pero, tras ganar ese encuentro, las sensaciones fueron muy buenas y el grupo se hizo más fuerte", relató el seleccionador croata.

Audio: La Copa se queda en Europa

No obstante, tras asumir el cargo, consiguió mucho más para su equipo que un simple pase a esta cita mundialista, lo llevó hasta la final de la competición.

© Sputnik / Maksim Blinov En caso de ganar el Mundial, los croatas dedicarán su victoria al fallecido Iván Turina

"Desde que he llegado, he empujado y empujado a todos para que seamos un equipo unido. Y ahora son casi los jugadores los que me empujan a mí en este sentido", reconoció el estratega entre risas.

"Quiero que mis jugadores disfruten. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho todos ellos", declaró el seleccionador.

Hablando del venidero choque, el estratega aseguró que ha invertido más tiempo en pensar lo que pueden hacer sus pupilos que en examinar al equipo rival.

"Hemos visto vídeos y tenemos reuniones con los jugadores, pero yo no me obsesiono con los rivales. Los trabajamos, claro, pero lo más importante es que mis jugadores salten al terreno de juego convencidos de sus posibilidades, con las ideas de juego claras", explicó Dalic.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Así es cómo Croacia llegó a la Final jugando un partido más que Francia

Cabe destacar que la trayectoria de los croatas en la fase eliminatoria de esta Copa del Mundo ha sido algo más dura que la de los franceses, por lo menos en cuanto al tiempo empleado en el terreno de juego.

En los tres últimos partidos que disputaron los balcánicos —ante Dinamarca, la anfitriona Rusia e Inglaterra— sobrevivieron a los agotadores 120 minutos, y en dos de los encuentros, también a la tanda de penaltis, algo que aún no ha vivido Francia en esta cita mundialista.

"Es verdad que no llegamos a la final del Mundial en unas condiciones normales. Vamos a jugar ocho partidos en esta Copa del Mundo por las prórrogas, pero creo que vamos a estar bien", aseguró Dalic.

© Sputnik / Grigoriy Sysoev La líder croata festejó la victoria ante el equipo ruso en el vestuario con los jugadores (foto, vídeo)

El técnico croata también se mostró orgulloso de sus chicos, confesando: "No podía creer el nivel de los míos en el tiempo extra, porque llevábamos más minutos que nuestros rivales y hemos acabado siempre más fuertes que ellos".

"Tenemos algo de cansancio, algunas lesiones, pero no nos vamos a rendir y ya vamos a tope. Nos queda un partido y no vamos a parar", concluyó Dalic.

Fotos: Recuerdos del Mundial en muros y fachadas de ciudades rusas

El entrenador de la selección de Croacia apunta al capitán de su equipo, Luka Modric, como el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018.

"Luka Modric es un jugador increíble. Lo ha ganado todo con el Real Madrid, lleva cuatro Champions y tres seguidas. Pero a él le faltaba hacer algo grande con Croacia y lo está haciendo. Para mí, está siendo el mejor jugador del Mundial", declaró el seleccionador croata acerca de uno de sus chicos.

© Sputnik / Alexandr Wilf Modric: Croacia demostró mucho carácter ante Rusia en cuartos de final

El capitán de los Ajedrezados, cuya aportación a los éxitos del equipo no se puede subestimar, figura ahora entre las candidaturas más probables para llevarse el Balón de Oro tras esta cita mundialista.

No obstante, el futbolista asegura que no le importan los trofeos individuales, sino la victoria de todo el equipo, dado que "las cosas individuales no son mis prioridades".

"Valoro lo que está haciendo fuera del campo como capitán. Es un capitán increíble, animando siempre a los compañeros, empujando…", relató Dalic sobre su pupilo y concluyó: "Modric es un gran hombre".

Tras derrotar a Inglaterra en la semifinal (2-1), Croacia se medirá a Francia el 15 de julio, a las 18.00 (hora local), en estadio Luzhnikí de Moscú para disputar la final del certamen.

La Copa Mundial de Rusia 2018, que concluirá el próximo 15 de julio, se ha disputado desde el 14 de junio en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.