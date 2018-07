¿Juego limpio? Inglaterra intentó marcar un gol mientras Croacia celebraba el 2-1 (vídeos)

Ya en el segundo tiempo de la prórroga del emocionante duelo entre Croacia e Inglaterra de semifinales del Mundial de Rusia, Mario Mandzukic logró hacer el segundo tanto, que finalmente acabaría sellando la victoria de los ajedrezados.

Sin embargo, mientras la selección croata celebraba el gol y sus jugadores de campo se encontraban fuera de la cancha, Inglaterra intentó marcar rápidamente. Jesse Lingard y Marcus Rashford reiniciaron el partido y ya estaban casi en el área rival cuando el árbitro ordenó que volvieran.

In case you missed it England tried to score against Croatia yesterday while they were celebrating😂😂.. And they managed to mess that up too with offside pass 😂🤣 pic.twitter.com/krmhtlG8eK