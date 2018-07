Will Smith: "Cuando uno llega a Rusia, siente una gran historia"

"Siempre me sorprende Rusia cuando pienso en su historia, su arquitectura", comentó Smith, que ya ha visitado el país en otras ocasiones.

© AP Photo / Ricardo Mazalan Rusia, a través de los ojos de fotógrafos extranjeros 14

El artista confesó que desearía volver de nuevo, entre otros motivos porque, tal y como señaló, "cuando uno llega a Rusia, siente una gran historia".

"Rusia es admirable", apuntó por su parte el cantante y compositor estadounidense Nicky Jam, quien prometió contar a sus hijos y nietos la buena impresión que le ha causado este país.

Por su parte, la también cantante albanesa Era Istrefi destacó la hospitalidad de los ciudadanos: "Los rusos son personas muy cordiales y hospitalarias".

"Cualquier persona de cualquier país es capaz de disfrutar en Rusia, y me alegro de estar aquí", indicó.

Smith dijo a los periodistas que el partido de cuartos de final entre Rusia y Croacia es el que más recuerda de todo el Mundial.

"En este torneo el partido entre Rusia y Croacia es el que más ha quedado en mi memoria. El portero croata se lesionó la pierna en el final del partido, pero sabía que estaba cerca de los penaltis y que tenía que olvidar el dolor. No se fue, no flaqueó. Por el juego de los croatas pensaba que no iban a ganar, pero cuando el arquero paró el penalti me dejó sin aliento", manifestó Smith a los periodistas.

En cuanto al partido de la final entre Croacia y Francia, dijo que no tiene un favorito.

"Hubo equipos a los que apoyaba, pero que ya se han ido a casa, así que seré neutral. En general, durante todo el Mundial he sido neutral", comentó el actor.

Asimismo el cantante estadounidense definió al delantero de la selección de fútbol de Brasil, Neymar, como un súper actor, y añadió que le agrada el estilo de juego de la Canarinha.

No te lo pierdas: Un actor inglés aprende de la peor manera por qué no se debe hacer mofa de los brasileños

"He trabajado como actor durante mucho tiempo y créeme, Neymar es una súper estrella de la actuación", bromeó Smith ante los medios de comunicación.

© Sputnik / Alexey Filippov Neymar afirma que vive el momento más triste de su carrera tras la eliminación del Mundial

El talentoso actor norteamericano añadió que "pasé mucho tiempo en Brasil, realmente me gusta la selección brasileña y tengo una relación especial con Neymar, estuvimos en la misma ciudad e intentamos encontrarnos unas diez veces, pero no pudo ser, él es mi jugador favorito; mi corazón pertenece a los brasileños".

Neymar no pudo evitar que la Canarinha cayera derrotada (1-2) ante Bélgica y quedara de esta forma eliminada del Mundial de Rusia, en el partido correspondiente a los cuartos de final del campeonato.

Te puede interesar: Y el Oscar es para… Neymar: la red se mofa del jugador brasileño

El astro brasileño anotó dos goles en cinco partidos en el Mundial de Rusia, pero fue duramente criticado durante el campeonato por simular con frecuencia algunas acciones del juego.

© REUTERS / Maxim Shemetov El Neymar Challenge pone a las personas de todo el mundo a rodar por el piso

Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi interpretarán la canción oficial del Mundial de Fútbol Live It Up antes del partido final, que se disputará el 15 de julio en el estadio Luzhnikí de Moscú.

El primer Mundial en la historia en territorio ruso se inició el 14 de junio y concluirá este 15 de julio y tuvo lugar en 11 ciudades sedes: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.