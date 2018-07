Griezmann sueña con el Mundial de Rusia y no con el Balón de Oro

"No me importa ganar o no el Balón de Oro, voy a darlo todo por ser campeón del mundo", declaró el delantero, de 27 años.

© Sputnik / El camino de Francia y Croacia hacia la final del Mundial 2018

El futbolista defendió también la filosofía de priorizar el juego en equipo al individual: "Quizá siendo el máximo anotador hubiéramos perdido, así que pensé que aportando menos gol, podríamos ganar".

El 15 de julio próximo, los combinados de Francia y Croacia medirán fuerzas en el partido crucial del Mundial 2018 para determinar quién será el ganador del torneo.

El primer Campeonato Mundial de Fútbol en la historia en territorio ruso transcurre del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades sedes: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

