"Es una bobada": los croatas se disculpan por las polémicas declaraciones de sus jugadores (vídeo)

"Yo lo desapruebo rotundamente, porque no se pueden mezclar deporte y política. El deporte debe ser solo deporte", opinó uno de los hinchas croatas.

Te puede interesar: Exteriores ruso califica de necio el comentario del croata Vida

"No es asunto nuestro. Nosotros no somos políticos. Es una bobada. No sé, quizá él [Vida] piensa así porque jugó en Ucrania… no sé por qué lo hizo. No es una opinión compartida por todos los croatas", afirmó otro.

Croacia derrotó a Rusia en la tanda de penaltis por 4-3 (2-2) en el partido de cuartos de final que se disputó el 7 de julio en el estadio Fisht de Sochi y se clasificó para las semifinales del Mundial.

No te lo pierdas: La Federación Croata de Fútbol pide a sus jugadores que eviten las declaraciones políticas

© Sputnik / Anton Denisov Los aficionados croatas muestran un cartel gigante con la frase 'Gracias, Rusia'

Después de la victoria se publicó un vídeo donde los futbolistas croatas Ognjen Vukojevic y Domagoj Vida celebran el pase a las semifinales con una arenga particular. "Esta es una victoria para Ucrania y para el Dinamo [de Kiev]" afirmó Vukojevic. "¡Gloria a Ucrania!", agregó Vida.

La Federación Croata de Fútbol anunció el 9 de julio la marcha de Vukojevic del Mundial de Rusia. Vida, sin embargo, continuó en el combinado de Croacia. Posteriormente, otro vídeo en el que el defensor de la selección croata vuelve a gritar la frase "¡Gloria a Ucrania!" fue publicado.

Tras el incidente, Vida reconoció que había sido un error la grabación de los vídeos y pidió disculpas a los rusos por la polémica frase.

Más información: El defensa croata Vida pide perdón por el vídeo de '¡Gloria a Ucrania!'