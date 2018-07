Mendieta: "La selección española no jugó al nivel esperado" (fotos)

¿Qué te ha traído a Rusia?

En primer lugar estoy aquí por el Mundial, y también estamos jugando un torneo de leyendas, además de hacer promoción de La Liga.

¿Qué te parece la organización del Mundial?

Me parece espectacular. En ningún momento dudé de que Rusia pudiera organizar un evento de estas características y creo que lo están demostrando. A nivel organizativo, de la gestión de los fans, accesos a los estadios, Fan Zone… me parece que hay que felicitarles.

¿Qué opinas del papel de la selección española en la competición?

Pues ha sido demasiado corto. Creo que el hecho de que España no llegara más lejos ha sido una sorpresa para todos pero también es verdad, siendo autocríticos, que España no jugó al nivel que se esperaba de este equipo por lo que habíamos visto en los partidos de preparación. Luego también está el cambio de entrenador a última hora y una serie de circunstancias que seguramente tuvieron un impacto en el rendimiento del equipo. En cualquier caso para mí lo más importante es el nivel de juego, que no ha sido el que se esperaba de un equipo que estaba entre los favoritos.

¿Crees que fue precipitada la marcha de Julen Lopetegui?

Sin conocer mucho los detalles, obviamente cualquier cambio de entrenador de última hora no es bueno para la dinámica y la estabilidad de un equipo. Insisto, sin conocer las razones, un cambio así a dos días del primer partido tiene que tener un efecto en el vestuario, porque habían estado con Julen desde hacía 2 años.

¿Entonces hizo bien la federación española con el despido de Lopetegui?

Sin conocer los detalles, no quiero entrar a valorarlo… si tomaron esa decisión es porque consideraron que era lo oportuno. No puedo ir más allá porque sería opinar de algo que desconozco.

Luis Enrique ha sido designado nuevo seleccionador nacional, tú has compartido vestuario con él, ¿crees que será un buen seleccionador?

Sin duda. Cualquier persona que llega a ser seleccionador nacional de un equipo como el nuestro es porque tiene una experiencia y una calidad probadas y es algo que Luis Enrique ya ha demostrado. Creo que puede ser el entrenador ideal.

¿Qué le puede aportar Luis Enrique a la selección española?

Puede traer algo nuevo, normalmente el perfil de entrenador que hemos visto en la selección era el de entrenadores muy vinculados a la federación y creo que Luis ahí puede traer ideas nuevas y formas de trabajar nuevas, tal y como vimos que hizo con el Barça. Por eso también creo que llega en el momento idóneo para él y para la federación, en la que también estamos viendo tantos cambios.

¿Qué consejo le darías a Luis Enrique?

¡Yo ninguno! Me lo tendría que dar él a mí.

Estamos a punto de acabar el Mundial, ¿a qué selección ves favorita?

Pues a veces ocurre que los que llegan a las últimas fases de un torneo de estas características no son los más merecedores… no es que Portugal no jugara bien cuando ganó la Eurocopa, pero en este caso podría pasar algo parecido. Los semifinalistas son los 4 mejores equipos del campeonato y como vimos en el partido entre Francia —que se clasificó para la final gracias a un solitario gol de córner— y Bélgica, en este nivel los enfrentamientos se deciden por pequeños detalles.

En cuanto a la selección de Rusia, este Mundial ha sido especial porque logró llegar a cuartos de final por primera vez en su historia. ¿Qué jugadores te han llamado más la atención del equipo ruso?

Creo que Artiom Dzyuba ha jugado muy bien y también me ha sorprendido Alexandr Golovin, que juega por banda y técnicamente es muy bueno. Quizás no empezó muy bien el campeonato, pero poco a poco ha tenido una muy buena progresión. Chérishev obviamente ha hecho un gran Mundial, pero para mí no ha sido una sorpresa porque ya lo conocía del Villarreal y ya sabía de lo que era capaz. Los goles le han ido dando confianza y ha tenido un gran rendimiento.

