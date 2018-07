Modric: Croacia demostró mucho carácter ante Rusia en cuartos de final

MOSCÚ (Sputnik) — El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, asegura que aunque no todo le salió bien a su equipo en el choque contra Rusia en cuartos de final, los balcánicos mostraron mucho carácter en esta batalla tan igualada.

"Otro drama para nosotros. No jugamos bien en la primera mitad, no controlamos el partido como queríamos y lamentablemente no pudimos ganar el partido antes. Sin embargo mostramos mucho carácter", declaró Modric –nombrado el Mejor Jugador del Partido- a los periodistas tras al choque.

© Sputnik / Nina Zotina La clasificación de Croacia a semifinales del Mundial es la alegría de toda la nación

Además recalcó que "estamos en semifinales, vamos a disfrutar el partido, tenemos que descansar y prepararnos bien".

En semifinales Croacia se medirá a Inglaterra el próximo 11 de julio a las 21.00 (hora local) en el estadio Luzhnikí de Moscú.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

