Bélgica preferiría jugar contra Brasil en la final del Mundial

"Sabíamos que, ganando en nuestro grupo, elegíamos el camino difícil. Preferiría jugar contra Brasil en la final…", comunicó Kompany a los periodistas.

El defensa de Bélgica cree que su equipo tiene que hacer todo lo posible para agradar a su país, a sus aficionados y llegar lejos en este torneo.

"Sí, en muchos aspectos este será un partido decisivo, este es un encuentro para entrar en la semifinal contra un equipo muy fuerte que tiene a los mejores jugadores", agregó el jugador belga.

Vincent Kompany se perdió los primeros partidos del Mundial Rusia 2018 debido a una lesión.

"No estoy tan preocupado por mis lesiones como los demás, sólo trabajo todos los días. No tengo la sensación de que deba parar, podría haber terminado mi carrera a los 18 o incluso a los 14 años, cuando me operaron", resumió el futbolista del equipo nacional de Bélgica.

Bélgica se hizo con el liderato en el grupo G sumando 9 puntos, tras vencer a Panamá (3-0), a Túnez (5-2) y a Inglaterra (1-0) en la fase de grupos.

El conjunto europeo alcanzó los cuartos de final después de ganar a Japón (3-2) en el partido de octavos de final que se celebró este lunes, 2 de julio, en el Rostov Arena.

El equipo nacional de Bélgica se enfrentará a Brasil en el partido de los cuartos del Mundial, el próximo 6 de julio en Kazán.

El Mundial de la FIFA Rusia 2018 se celebra por primera vez en la historia en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades del país: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.

