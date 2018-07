Los jugadores más guapos del Mundial del Rusia 2018

Dejando de lado a algún que otro director técnico, los jugadores son el foco de atención y reciben millones de miradas estas semanas; de los ojeadores de los clubes de las diferentes ligas; de los hinchas, que han quedado impactados con sus jugadas —para bien o para mal—; y, por qué no decirlo, también alguna que otra mirada furtiva de las que se fijan en algo más que la técnica, la calidad y la destreza del juego.

"Mi mujer no ha visto un partido de fútbol en su vida y ahora no para de preguntarme cuándo juega Islandia", se podía leer en las redes sociales hace unos días, y es que la esencia vikinga, que desprendieron los futbolistas del combinado con sus melenas rubias al viento, ha ayudado a despertar el interés por el Mundial en un sector del público que permanecía un tanto ajeno a este evento.

En los equipos los hay sexis y atractivos y, aunque para gustos están los colores, antes de detallar el once de los jugadores más guapos del Mundial de Rusia 2018, destacar, a grandes rasgos, que los chicos de la Roja son los que mejor saben anotar las pasiones; que la barba no siempre favorece, pero cuando lo hace, ¡lo hace de verdad!; y que si los caballeros las prefieren rubias, las señoritas, por lo general, los prefieren morenos. ¡Comenzamos!

Yann Sommer

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Yann Sommer, portero de la selección de Suiza

Bajo los palos de este once se sitúa el portero de la selección de Suiza y aquí donde se ve, este morenazo lo mismo para un penalti que para saltear unas verduras, ya que le encanta cocinar y ha creado hasta sus propias recetas. Además, parece ser que este caballero es todo un experto en tocar: el balón, la guitarra, el piano y además, toma clases de canto.

Gerard Piqué

© Sputnik / Vladimir Pesnya Gerard Piqué, futbolista español

Conocido en medio mundo por sus logros futbolísticos y, por la otra mitad, por ser la pareja de la cantante colombiana Shakira, el defensa de la Roja es capaz de frenar cualquier ataque en el campo y de generar otros ataques con su intensa mirada azul. Sobre él dicen que es un chico bromista y que es bastante bueno jugando al póker.

Sergio Ramos

© Sputnik / Elena Rusko Sergio Ramos, futbolista español

Algo tiene el capitán de la selección Española que enloquece al sector femenino, a pesar de sus excesivos tatuajes y de que a veces su estilismo puede ser un tanto extravagante. Del defensa cabe destacar que, al contrario que Sansón en la Biblia, fue cortarse el pelo y empezar la revolución. Además, se puede decir que Ramos tiene arte, sólo hay que verlo cantar en uno de los temas compuestos para el Mundial ruso.

Nacho

© AP Photo / Manu Fernandez Nacho Fernandez, futbolista español

El defensa español conquista corazones por la sencillez de su belleza y, sobre todo, por su determinación en la vida, ya que, cuando le diagnosticaron diabetes con 12 años y le dijeron que nunca podría dedicarse al fútbol, optó por no rendirse y luchar para cumplir su sueño de ser profesional. Se define como una persona muy familiar, le gusta montar en bici y confiesa que le apasiona leer novelas históricas.

Mohammad Reza Khanzadeh

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Mohammad Reza Khanzadeh, futbolista iraní

El iraní ha jugado en Rusia su primer Mundial y no se marcha sin haber llamado la atención de muchos seguidores por su potencia en la línea defensiva y de muchas aficionadas por la intensa mirada de sus ojos castaños, sus labios carnosos y su flequillo de niño travieso. Cuidado, que habrá quien pida el VAR cuando este chico sonríe, para verlo desde todos los ángulos posibles.

Sebastian Larsson

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand Sebastian Larsson, futbolista sueco

Es el jugador sueco que más veces ha vestido la camiseta de la selección, ya que lleva una década jugando en el combinado, pero es complicado cansarse de ver a este centrocampista, así que no hay problema en que siga otros diez años más. A Larsson lo definen como uno de los ojos más sexis que se pueden encontrar sobre un terreno de juego y de él destacan, entre otros aspectos, su faceta solidaria.

James Rodríguez

© REUTERS / Fernando Vergara James Rodríguez, futbolista colombiano

Cualquiera diría que la estrella de la selección de Colombia es uno de los mejores jugadores del mundo y no un niño pícaro que te convence para salirse con la suya con una linda sonrisa. El centrocampista se considera una persona religiosa, va a la iglesia siempre que puede y ha creado la fundación 'Colombia somos todos', que impulsa el desarrollo de los niños del país suramericano.

Eden Hazard

© Sputnik / Alexey Malgavko Eden Hazard, futbolista belga

El mediapunta belga lleva apareciendo en las listas de los más sexis casi desde que llegó al circuito profesional. Este 'diablo rojo', de mirada cristalina y semblante serio, forma parte de una familia de futbolistas, está casado con su novia de toda la vida —sus allegados aseguran que llevan juntos desde la escuela— y es copropietario de un club de fútbol en Norteamérica.

Rurik Gíslason

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand Rurik Gíslason, futbolista islandés

Este islandés ha sido sin duda la sensación del Mundial de Rusia. El centrocampista ganó casi un millón de seguidores en Instragram en su debut contra Argentina, un dato que llama la atención si tenemos en cuenta que el censo de su país no supera los 350.000 habitantes. Además, trabaja como modelo, le gusta cantar y ha intentado hacer carrera en el ámbito de la política.

Edison Cavani

© REUTERS / David Gray Edison Cavani, futbolista uruguayo

Parece un actor de cine, pero es uno de los mejores jugadores de la selección de Uruguay. Se trata de un delantero de lo más peculiar, tanto por su físico como por su forma de ser. Escribió el libro Vida, fútbol y fe, donde habla sobre su religiosidad; y fue expulsado de un partido por la manera en la que celebró un gol. Además, en Nápoles (Italia) es tan querido que han creado una pizza que lleva su nombre.

Olivier Giroud

© Sputnik / Anton Denisov Olivier Giroud, futbolista francés

Nombrado oficialmente como el futbolista más sexi de la Premier League inglesa en 2015, este delantero, del que comentan que elige cuidadosamente su vestimenta, ha sido imagen de marca de distintos productos. El artillero del combinado francés se reconoce una persona profundamente religiosa y hasta lleva tatuado en un brazo un versículo de la Biblia.

Tras sacar al campo a este atractivo once, y ya que todo director técnico dispone de tres cambios durante el encuentro, siempre y cuando que no se llegue a la prórroga, por qué no destacar a otros tres jugadores por si alguno de los de la alineación principal se cansa, se lesiona o simplemente, necesita un sustituto.

Mohamed Salah

© Sputnik / Ramil Sitdikov Mohamed Salah, futbolista egípcio

Salah es el rey de Egipto y, cuando sonríe, también consigue reinar en muchos corazones. Empezando por eso rizos donde enredar los dedos, siguiendo por su encantadora timidez, por una extrema generosidad con los que menos tienen y terminando por esos ojos dignos de un hijo del Dios Ra, seguro que más de una aficionada querría perderse con el delantero por las orillas del Nilo.

Alexandr Golovin

© AP Photo / Pavel Golovkin Alexandr Golovin, futbolista ruso

El joven artillero ruso, que se ha convertido con 22 años en una de las revelaciones de este Mundial, combina como nadie una cara de niño bueno con un carácter explosivo. Mientas otros futbolistas posan de forma sexi en Instagram, Alex luce sin pudor su cara pintada o manchada. El delantero de la Sbornaya, del que dicen que es algo frío, pero siempre humilde, sabe correr, marcar y enamorar camino a la portería.

Marco Asensio

© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou Marco Asensio, futbolista español

Medio español, medio holandés, el joven futbolista de la Roja está considerado como una de las más hermosas promesas del fútbol. Perdió a su madre muy joven, lo que le convirtió en una persona madura y responsable. Asensio tocó el alma de medio mundo el día de su emotiva presentación en el Real Madrid: "Mi madre, desde arriba, siempre me está apoyando", declaró.

El Mundial de fútbol en Rusia se celebrará en 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.

