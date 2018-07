Capitán de Nigeria revela que su padre fue secuestrado antes del partido contra Argentina

"Tuve que sacarlo de mi cabeza e ir a representar a mi país primero. Me dijeron que dispararían a mi padre al instante si informaba a las autoridades o se lo contaba a alguien", confesó Mikel.

El padre del jugador, Michael Obi, fue secuestrado junto a su conductor el pasado 26 de junio en la carretera de Makurdi-Enugu cuando se dirigía a un funeral en el sudeste de Nigeria.

Los secuestradores exigieron unos N10.000.000 (28.000 dólares) para liberar al padre del futbolista.

"Estaba confundido y no sabía qué hacer, pero al final sabía que no podía dejar caer a 180 millones de nigerianos", respondió Mikel a la pregunta de por qué no informó a las autoridades sobre el caso.

El mediocentro, que actualmente milita en el Tianjin Teda de la Liga China, explicó también que "no quería discutirlo con el entrenador porque no quería que mi problema se convirtiera en una distracción para él o para el resto del equipo en el día de un partido tan importante, así que por mucho que quisiera discutirlo con el técnico no pude hacerlo".

La selección nigeriana comandada por Gernot Rohr cayó derrotada 1-2 ante Argentina, en su último partido de la fase de grupos del Mundial, y de esta forma acabaron con el sueño de alcanzar los octavos de final del certamen.

"Los secuestradores comenzaron a llamar para exigir un rescate de N10.000.000 (28.000 dólares) antes de que los agentes de la policía actuaran con información de inteligencia y se lanzaran sobre ellos", informó el portavoz del Comando de Ebere Amaraizu en un comunicado.

El portavoz, además, añadió que "en el proceso del rescate se produjo un duelo armado entre los agentes de la policía y los secuestradores, que obligó a los matones a abandonar a sus víctimas dentro del bosque y fueron rescatados de inmediato".

