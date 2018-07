Embajador de Baréin: el Mundial de Rusia es uno de los mejores de la historia

"Me gustaría felicitar a Rusia por la excelente organización del Campeonato. Es uno de los mejores de la historia según mi opinión y de los expertos con quienes he hablado. La organización es buena a todos niveles: el Comité Organizador, hospitalidad, seguridad, estadios, — todo perfecto. Este Mundial es un gran logro de Rusia. Les deseamos todo lo mejor", manifestó el diplomado a Sputnik.

© Sputnik / Alexey Danichev Las visitantes del Mundial se rinden ante los kokóshnik (fotos)

Mencionó que Rusia ha podido lograr todo esto también con la ayuda de su pueblo.

"Ahora, a falta de 10 días del final del Campeonato, nos gustaría felicitar a Rusia por ese logro, todo esto funcionó gracias a su apoyo, el apoyo de los aficionados y los ciudadanos de Rusia. Les deseo mucho éxito".

También el embajador dijo que Rusia y Baréin seguirán colaborando en el ámbito del deporte.

"Seguiremos colaborando con Rusia en el ámbito deportivo (…) Deseo que más delegaciones vinieran aquí y viceversa".

© Sputnik / Ramil Sitdikov "Hinchas de todo el mundo están sorprendidos por lo que vieron en Rusia"

Al mismo tiempo, el diplomático dijo que no dispone de información sobre la posible llegada a Rusia del rey de Baréin para la Final del Mundial el 15 de julio.

"Saben que no participamos en este torneo, así que no tengo ni la menor idea sobre eso. Claro que no sería una visita oficial en caso de que viniera. Pero a día de hoy no tengo ninguna información a ese respecto", aclaró.

El Mundial Rusia 2018 se celebra desde el 14 de junio, hasta el 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades del país: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.