Maradona se ofrece a entrenar gratis a la selección argentina

"Lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio", dijo el exfutbolista en su programa 'De la mano del 10' en que transmite el canal Telesur.

Agregó que "me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad".

También habló sobre la selección brasileña y les señaló como los primeros favoritos para ganar su sexto título.

"Vi un equipo de Brasil muy sólido que va camino al título, no se anda con chiquitas, a mí me gusta mucho Tite porque los para muy bien. México quiso jugarle como ante Alemania y puso todo, a México no se le puede pedir más".

Diego Armando entrenó al conjunto albiceleste desde el 2008 hasta 2010, su último partido como técnico del equipo fue en los cuartos de final del Mundial 2010 de Sudáfrica en el que cayó derrotado ante Alemania (0-4).

Argentina fue eliminada del Mundial de Rusia al caer en los octavos de final ante Francia (3-4).

El Mundial de la FIFA Rusia 2018 se celebra por primera vez en la historia en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades del país: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.