Iniesta se despide de la peor forma posible de la selección española

"Es una realidad que es mi último partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa, pero a veces los finales no son como uno espera o sueña; en conjunto seguramente sea el día más triste de mi carrera", confesó Iniesta a la prensa tras el partido.

© Sputnik / Maxim Bogodvid Iniesta, el pilar permanente de la selección española

El futbolista, que terminó también esta temporada su paso por el FC Barcelona, expresó que "me voy con un mal sabor de boca, es duro, como para todos mis compañeros, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. Las críticas o no son lo de menos, estamos jodidos porque no hemos sabido dar un paso más y no hemos estado a la altura de las circunstancias".

"A nivel individual no ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen esas cosas", señaló el manchego, que además añadió que "no me he sentido señalado, el entrenador decide más allá de que uno las comparta o no, y es una lástima no haber pasado, los penaltis son crueles".

© Sputnik / Anton Denisov Rusia elimina a España en los penaltis y hace historia

Iniesta explicó que "los principales culpables siempre son los jugadores, a partir de ahí cada uno tiene sus responsabilidades, pero los que estamos en el campo somos nosotros y hoy es difícil sacar conclusiones".

La selección española cayó derrotada por Rusia este domingo en el estadio Luzhnikí de Moscú en la tanda de penaltis.

La Copa Mundial FIFA 2018 se celebra por primera vez en la historia en Rusia desde el 14 de junio hasta el 15 de julio.

El certamen se desarrolla en 12 estadios de 11 ciudades del país: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.