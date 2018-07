Stanislav Cherchésov: "Me he lanzado al espacio"

"Me he lanzado al espacio, no tengo miedo a nada", declaró el seleccionador ruso saliendo de la rueda de prensa.

Sobre el partido de cuartos de final, el seleccionador ruso dijo que "lo más importante es concentrarnos en nuestro juego. Muchos equipos ya están eliminados. Ser un buen jugador y demostrar un buen juego en equipo son cosas distintas. Hoy fuimos un equipo", señaló.

La actual campeona del mundo, la selección alemana, fue eliminada al perder contra Corea del Sur en el partido de la última jornada de la fase de grupos, y el 30 de junio cayeron eliminadas Portugal y Argentina.

"Claro que antes en las primeras fases tantos equipos del primer nivel nunca habían sido eliminadas. Lo de los alemanes para mi es algo personal ya que (Joachim) Löw es un gran amigo y fue mi entrenador cuando jugaba en el Innsbruck. Tengo mucho cariño hacia los alemanes y por eso estaba muy triste por su eliminación del Campeonato. En cuanto al resto de equipo.. fútbol es fútbol", concluyó el técnico.

Rusia se enfrentará a Croacia en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial después de que los croatas eliminaran a Dinamarca en la tanda de penaltis; el encuentro será en el estadio Fisht de Sochi el próximo 7 de julio.

La Copa Mundial Rusia 2018 se celebra del 14 de junio, hasta el 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades del país: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.