Maradona: La eliminación de Argentina fue "crónica de una muerte anunciada"

"Creo que veníamos aquí al cine más que a la cancha, porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada", apostilló Maradona en el programa "De la mano de Diez" transmitido por el canal Telesur este domingo.

El pasado 30 de junio, los de Sampaoli cayeron derrotados por 3-4 ante Les Bleus, quedándose eliminados de este Mundial.

Uno de los protagonistas clave del encuentro fue el delantero francés Kylian Mbappé —de tan sólo 19 años de edad— que fue nombrado Mejor Jugador del Partido tras provocar un penalti —concretado por Antoine Griezmann— y anotar un doblete en la portería del arquero argentino Franco Armani.

"Argentina sin querer salió a atacar a Francia y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé", relató el exfutbolista acerca de uno de los fallos cruciales del combinado argentino en aquel choque.

Entre otros, nombró la estrategia del técnico de la selección, Jorge Sampaoli.

"[Se supo que] Pavón, Messi y Di María eran los que tenían que ir a atacar a la defensa francesa y no creo que sepan mucho de área, que sepan mucho de punto de penal, de centro atrás y de empujarla", explicó el argentino precisando que estos jugadores sí que "saben crear juego pero no son delanteros".

Además, recalcó que los "centros de Pavón fueron muy poca cosa para la defensa francesa", mientras que la actuación de Marcos Rojo a la hora de pararle a Mbappé —justamente la que terminó en el penal a favor de los franceses- "no fue oficio de jugador de selección".

"Me siento mal por otro Mundial que pasa y que Argentina no logra tener un equipo consistente", lamentó Maradona reconociendo que el equipo albiceleste "no tuvo equilibrio ni en el medio campo ni en la defensa".

En cuanto a Lionel Messi, Maradona confesó haberlo visto "muy solo y muy lejos del arco".

"Si a él lo pusieron de nueve y tiene que venir a jugar la pelota, tiene que ir a armar el juego, tiene que poner las pelotas de gol, tiene que ir a definir, me parece que estamos hablando más de pura ilusión que de Messi", explicó Maradona.

Concluyendo, lamentó la eliminación de su combinado nacional pero a la vez admitió que fue bien merecida la clasificación a cuartos de los dirigidos por Deschamps en este Mundial.

"Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, nosotros no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota y los franceses, todo lo contrario, tienen variantes, tienen salidas de contragolpe, tienen entrada por derecha…", anotó el argentino.

