El uruguayo Suárez afirma que la rivalidad con Ronaldo en el Mundial es diferente

MOSCÚ (Sputnik) — El delantero de la selección de Uruguay, Luis Suárez, declaró que no se puede comparar la rivalidad entre el FC Barcelona, equipo donde él juega, y el Real Madrid, donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, con el enfrentamiento de dos selecciones nacionales en el Mundial.

"La rivalidad que tenemos con Cristiano en la Liga es diferente a lo de aquí. Esto es un Mundial y el sentimiento que hay por la camiseta nacional es especial. Todos vamos a querer hacerlo lo mejor posible", declaró Suárez en una rueda de prensa.

© REUTERS / Carl Recine El técnico portugués ve difícil, pero no imposible, encontrar puntos débiles en Uruguay

El uruguayo es uno de los jugadores clave de la Celeste, mientras que Cristiano Ronaldo es el capitán del combinado luso.

Por su parte, el técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, calificó al astro portugués como uno de los mejores jugadores del mundo al que tendrá que hacer frente todo el equipo si quieren detenerlo, agregando que espera un partido muy interesante y destacado.

Luis Suárez afirmó que no hay que dar demasiada importancia a su cara a cara con el defensa portugués Pepe en el partido de octavos de final, porque es importante cómo juega todo el equipo.

"Es un defensor que ha estado en lo más alto, en el Real Madrid, en la selección de Portugal… Pero no juego yo solo contra Pepe, jugamos once contra once. En Uruguay dependemos mucho de cómo estemos como equipo. Necesitamos que el equipo esté compacto", declaró.

© REUTERS / Henry Romero Uruguayos 'invaden' Sochi para el partido frente a Portugal

Entre los años 2007 y 2017, Pepe fue jugador del Real Madrid, mientras que Suárez, desde el 2014, está en el FC Barcelona.

Suárez aseguró que no le importa el tiempo que hará en Sochi durante el partido contra Portugal.

"Llevamos muchos años jugando al fútbol y estamos acostumbrados. Es verdad que aquí en Sochi puede haber mucha humedad y calor. Habrá que hidratarse bien, aunque por lo que he visto, podría llover un poco", detalló en una rueda de prensa.

La selección de Uruguay se enfrentará al combinado portugués en un partido de octavos de final, el 30 de junio, en el Estadio Fisht de Sochi.

La Copa Mundial de la FIFA 2018 se celebra en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.