"Así es la magia del Mundial": Natalia Oreiro se sincera con Sputnik sobre Rusia 2018

En América Latina, Natalia Oreiro es conocida por su carrera multifacética: no solo canta y actúa, sino que además diseña ropa y es activista por los derechos de los niños. Sin embargo, se destaca también por otra cualidad: casi desde el inicio de su carrera en los años 90 se ha transformado en una 'embajadora' del pueblo ruso para el gran público.

Por eso, en el marco del Mundial, no es de sorprenderse que haya sido una de las figuras escogidas para simbolizar la hermandad entre dos partes del mundo tan lejanas geográficamente, pero humanamente muy próximas.

"Creo que este Mundial colaboró un poco también para que la gente que no había viajado a Rusia, o que no conocía al pueblo ruso, se enamorara de su idiosincrasia, de su don de gente. Yo los siento personas muy cultas, muy sensibles y muy cálidas", dijo Natalia a Sputnik en el preestreno de su película 'Re Loca' —dirigida por Mariano Zaidelis— en Montevideo.

"Todos los que están viajando al Mundial vienen con eso: no pueden creer la amabilidad que tienen y la buena predisposición que tienen con el extranjero", agregó sobre el país en el que considera siempre "muy lindo estar".

/ "Lo siento como mi hogar hace más de 20 años y es algo que nos sucede recíprocamente. Al principio no dejaba de sorprenderme y hoy lo llevo con mucho orgullo. Cada vez que contaba en algún lugar tímidamente, porque me daba cierto pudor decir que a la gente le gustaba mi música o mis actuaciones, me miraban raro como diciendo 'ay, dale, no te creo'".

La uruguaya parece estar atravesando por un momento espléndido de su vida. Ha vuelto con todo a la escena musical y 'United by Love' —su canción para el Mundial de Rusia 2018- escala en las clasificaciones de varios países.

En diálogo con Sputnik, definió como "impresionante" la repercusión de su himno para la Copa, parte del compilado oficial de la FIFA, y con una fuerte impronta del 'candombe', un género musical propio de Uruguay, su tierra natal.

"Imagínate que en Rusia está primero el tema. Y decís: '¡Qué alegría!'. Estoy muy contenta, lo hice con el corazón y cuando se hace algo desde el amor, eso creo que llega más que si uno lo programa matemáticamente", afirmó.

Respecto a los resultados de la Copa, no escondió que espera que Uruguay llegue a la final el 15 de julio en el Luzhnikí de Moscú y logre llevar a casa el trofeo. Pero admitió que su corazón está dividido además entre Rusia y Argentina.

Natalia Oreiro reside en este último país, donde ha realizado su carrera y en el que nació su hijo, Merlín Atahualpa Mollo, fruto de su relación con el célebre músico Ricardo Mollo, integrante de las míticas bandas de rock argentino Divididos y Sumo.

En América Latina, el vínculo tan estrecho entre el país euroasiático y la artista llama la atención, al punto que hace algunos meses se viralizó un vídeo en el que un periodista deportivo argentino paseó por las calles de Moscú con dos retratos: uno de Oreiro y otro de Lionel Messi.

Se los mostraba a los transeúntes y les preguntaba quién era quién. Para su sorpresa, más gente en la capital conocía a la diva inmortalizada por telenovelas como 'Muñeca Brava' (1998) o 'Kachorra' (2002) y canciones como 'Cambio dolor' o 'Tu Veneno' que al astro argentino del Barcelona FC.

Oreiro estuvo presente para lanzar 'Re Loca', una despampanante comedia para el gran público, coprotagonizada por el cantante argentino Diego Torres. En la película, Natalia encarna a Pilar, una mujer que es demasiado tolerante con su esposo, su jefe, su hijastro y sus amigas al punto de perjudicarse ella misma.

Pero tras una jornada que la desborda emocionalmente, un encuentro fortuito la transforma y la hace perder todos los filtros. Así, termina por decirle a todo el mundo lo que realmente piensa, en escenas y 'gags' hilarantes.

Se trata de una versión de la película chilena 'Sin filtro' (2016), un éxito de taquilla en el país trasandino, y se podrá ver en salas de Argentina y Uruguay a partir de los primeros días de julio. En la apertura, se puede escuchar una versión por ella cantada del clásico 'Tiritando', también conocido como 'Las olas y el viento', un título del argentino Donald.

En los últimos años, Oreiro ha tenido más apariciones cinematográficas exitosas. En la biográfica 'Gilda, no me arrepiento de este amor' (2016, Lorena Muñoz), encarna a la homónima cantante tropical y presta su voz para versionar sus míticas melodías. Luego, el documental 'Nasha Natasha' (2014, Martín Sastre) da cuenta del fanatismo ruso por la uruguaya.