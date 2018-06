'Fake News': Sputnik desmiente el vídeo sobre la agresión de la Policía rusa a una mujer

Esta vez se trata de un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales y que muestra cómo unos agentes de seguridad golpean brutalmente a una joven. Tanto en Twitter, como en Facebook, las descripciones que lo acompañan nos quieren hacer creer que el hecho sucedió en Rusia. Algunos incluso adelantan que la agredida es una joven argentina y que el incidente tuvo lugar después del encuentro de la albiceleste con el equipo de Croacia.

​Las imágenes se viralizaron y hasta el momento han obtenido más de un millón de reproducciones en Facebook. Incluso medios como Colombian.com.co o Publimetro.com.mx han dedicado un espacio al incidente.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Campeonato de mentiras: cómo los medios británicos engañan sobre el Mundial de Rusia

No obstante, los internautas más listos comenzaron a poner en duda la historia detrás de los hechos. Algunos apuntaban a que los policías no hablaban ruso, otros indicaban que el uniforme que portan no es precisamente el de los agentes de seguridad rusos.

Efectivamente, el vídeo sí que muestra una riña entre una mujer y varios policías, pero este fue falsamente atribuido a la policía rusa en el marco del Mundial. Lo cierto es que el incidente ocurrió a principios de junio, mucho antes del certamen deportivo, en la ciudad holandesa de Rotterdam y, por supuesto, fue protagonizado por los agentes de seguridad de esa localidad.

No te lo pierdas: Las historias de 'terror' que se inventa la BBC sobre el Mundial de Fútbol en Rusia

Una vez más, las plataformas Twitter y Facebook, que tanto empeño dicen poner en combatir las 'fake news', son los principales promotores de las noticias falsas y sus usuarios desprevenidos sus principales consumidores.