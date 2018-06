El técnico de Corea considera que no se pueden lamentar de su juego contra México

MOSCÚ (Sputnik) — El director técnico de la selección de Corea del Sur Shin Tae-yong declaró que no hay que lamentarse de cómo jugaron ante México.

"No podemos lamentarnos de cómo ha jugado hoy nuestra selección. Los futbolistas se dedicaban plenamente al juego. Les agradezco que hayan luchado hasta el final. Intentamos neutralizar los puntos fuertes del rival. Había que estar más agresivos contra México, e hice cambios para reforzar nuestro ataque", detalló el entrenador.

© Sputnik / Maxim Blinkov México certifica su pase a octavos con una victoria frente a Corea del Sur

Corea del Sur sufrió su segunda derrota consecutiva en el Mundial de fútbol 2018 tras perder por 1-2 ante la selección mexicana.

"Nuestros defensas intentaron detener a los delanteros mexicanos, pero no lo logramos. Para eso, no tenemos bastante experiencia", comentó Shin Tae-yong, agregando que algunos de los futbolistas no pudieron jugar debido a lesiones, lo que también influyó en el rendimiento colectivo del equipo.

A Corea del Sur le queda por disputar el último partido de la fase de grupos que jugará el 27 de junio contra Alemania en Kazán.

La Copa Mundial de la FIFA 2018 se celebra en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

