SayNoToRacism: el Mundial de Rusia, ejemplo de multiculturalismo y diversidad

Durante el Mundial 2018 de Rusia no se ha registrado ningún caso de xenofobia, informa la organización internacional Sport for All. La Copa demuestra que en la sociedad rusa no hay manifestaciones de racismo, de los que hablaban varios medios 'mainstream' occidentales en vísperas de la fiesta del fútbol, comentó el organismo al medio ruso Izvestia.

El racismo "es un fenómeno negativo que nada tiene que ver con el fútbol" y la FIFA lucha ferozmente contra él. Desde el inicio del Mundial 2018 no se ha registrado ningún incidente relacionado con la xenofobia o el racismo, declaró al medio el jefe de Sport for All, Janis Kuzins.

"Me alegra que los organizadores del Mundial pongan el foco en la lucha contra la discriminación racial. El lema 'Say No To Racism' está presente en todas partes, incluso en los Fan ID. En general, el torneo está poniendo de relieve que la sociedad rusa y el fútbol del país están libres de este fenómeno negativo. Rusia es símbolo de multiculturalismo y diversidad", subrayó Kuzins.

En el Mundial impera una atmósfera de amistad y tolerancia, subrayó el vicepresidente de la Unión del Fútbol de Rusia, Serguéi Anojin.

© Sputnik / Grigory Sisoev La cálida bienvenida rusa a los hinchas brasileños en Rostov del Don

"Todo está muy bien organizado. Estoy seguro de que no habrá ningún incidente relacionado con el racismo. En Rusia no hay problemas con esto", apuntó el entrevistado.

Un hincha colombiano relató a Izvestia que los extranjeros que han venido a Rusia para asistir al Mundial cuentan con la ayuda no solo de los voluntarios y organizadores del evento, sino también con la gente común.

El seguidor de la selección cafetera aseguró que en las ciudades rusas siempre hay gente dispuesta a mostrar el camino a los extranjeros.

"Es un país verdaderamente maravilloso y amistoso", dijo el colombiano.

Rusia alberga por primera vez en su historia el Mundial de la FIFA. El torneo se lleva a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio. En total, se van a jugar 64 partidos en 12 estadios ubicados en 11 ciudades de Rusia: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.

