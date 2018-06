Cristiano Ronaldo despeja las dudas de la barba que se ha dejado en el Mundial

"Fue una broma que hice con Quaresma. Estábamos en la sauna y le dije que si le hacía un gol a España me la dejaba hasta el final del Mundial. Me dio suerte, ahora me la voy a dejar hasta el final", aseguró el portugués citado por medios portugueses.

© REUTERS / Hannah McKay Cristiano Ronaldo anota el primer 'hat-trick' de la Copa del Mundo

De esta forma se acaba la polémica con respecto a la celebración del gol de penalti que el anotó a España, el primero de tres, y que muchos medios interpretaron como una dedicatoria a Messi.

Ronaldo anotó el 20 de junio el gol que le dio el triunfo a Portugal 1-0 ante Marruecos en el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo B del Mundial Rusia 2018.

No te lo pierdas: Un peluquero que hace maravillas: retrato de Cristiano Ronaldo en la cabeza de un cliente

Con la anotación ante Marruecos, Cristiano llegó a cuatro goles en el Mundial —líder en solitario— y se convirtió en el jugador europeo con más goles en partidos internacionales, con 85, superando al húngaro Ferenc Puskás (84).

© Sputnik / Mikhail Serbin Estos son los equipos más 'caros' y más 'baratos' de Rusia 2018

Cristiano Ronaldo es el segundo jugador portugués en anotar al menos cuatro goles en un Mundial, después de los nueve conseguidos por Eusébio en Inglaterra 1966.

El próximo partido de Portugal será el 25 de junio contra Irán en el Mordovia Arena de Saransk.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra hasta el 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.