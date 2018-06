La ingeniosa manera en la que unos mexicanos llevaron a un amigo a Rusia 2018 (fotos)

Un grupo de amigos mexicanos organizó durante años su viaje al Mundial de Rusia 2018... pero a último momento uno de ellos abandonó el plan porque su esposa no lo dejó. Sus camaradas encontraron una manera ingeniosa de 'llevarlo' con ellos a la mayor fiesta del fútbol.

México no para de celebrar su increíble victoria ante Alemania, uno de los episodios más memorables que viene dejando la Copa del Mundo. Si para los que quedaron en casa significó un hito de la selección 'azteca', para los que lograron viajar a Rusia se tratará sin dudas de una de las mejores experiencias de sus vidas.

Entre estos últimos están seis amigos abandonaron sus trabajos, compraron un autobús, lo bautizaron 'La Bendición', lo remodelaron para poder vivir en él y partieron desde México hasta Rusia, atravesando un océano en barco y toda Europa.

Este grupo, llamado 'Ingue Su Matrushka' está siguiendo el periplo de su selección y se han vuelto virales en los últimos días en el mundo hispanohablante. No solo por su coraje de salir a cumplir su sueño, sino por cómo pudieron 'llevar consigo' a un amigo, imposibilitado de ir al Mundial.

"Planeamos un viaje al Mundial en un autobús desde México hasta Rusia por casi cuatro años y Javier nos salió al final con que 'no me dejó mi vieja' (esposa). No pudo acompañarnos al viaje, así que se nos ocurrió la idea de traerlo sin el permiso de su señora", explican los aventureros en una publicación de la página de Facebook donde se los puede seguir.

Lo cómico es que Javier, el amigo que quedó en casa, no está en carne y hueso en Rusia, sino a través de una gigantografía a tamaño real, que los viajeros llevan a todos lados. Se lo puede ver festejando, posando con rusos y en sitios icónicos de las ciudades sede.

"Esperamos que su novia no lo corte por 'el rapto' pero la neta (de verdad) no podíamos dejar fuera de la jugada a nuestro compa", dicen los chicos de Ingue Su Matroshka, que en las publicaciones —compartidas cientos de veces y con miles de likes— exhortan al amigo de cartón a comportarse.