El pase a octavos de final no es la última meta para la selección rusa

"El éxito del equipo atrae el interés de aquellas personas que de otra manera no habrían prestado atención y, por lo tanto, el Mundial está ganando una nueva audiencia [en Rusia]", señaló Sorokin, quien agregó que "en cuanto al resultado, me parece que los octavos de final no son el límite, esto debería ser lo mínimo".

El equipo ruso derrotó el 19 de junio a la selección egipcia en el segundo partido de la fase de grupos, con un resultado final de 3-1 que prácticamente les garantiza el paso a la siguiente ronda del Mundial.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio, en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.

