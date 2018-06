Bielorrusia detiene el flujo de los "aficionados falsos" que buscan entrar en la UE

"No dejamos de vigilar la frontera, no hay semana que no detengamos un grupo de migrantes ilegales", afirmó este 20 de junio durante una rueda de prensa el vicejefe del Departamento de Investigación Preliminar del organismo fronterizo bielorruso, Alexéi Sitenkov.

En la misma, precisó que en la mayoría de los casos se trata de los ciudadanos de Vietnam.

Según los datos del comité bielorruso, en los últimos días, el flujo diario de aficionados —que pasan la frontera entre Rusia y Bielorrusia sin necesidad de tramitar el visado gracias a un acuerdo firmado por los dos países— superó las 1.250 personas.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

