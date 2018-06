El técnico de Egipto, dispuesto a renunciar tras la derrota ante Rusia

“Si no están contentos con lo que he hecho, soy el primero que me voy sin duda”, declaró el seleccionador a los periodistas durante la rueda de prensa tras el partido.

© Sputnik / Alexey Filippov Rusia mantiene su excelente nivel en el Mundial y derrota a Egipto por 3 a 1

No obstante, recalcó que dicha decisión no depende exclusivamente de él, además, a su equipo le queda todavía un partido por disputar aunque “las posibilidades son mínimas”.

Cabe destacar que en el partido que se celebró este martes, los dirigidos por Cherchésov lograron tres goles en tan sólo 15 minutos.

“Creo que hicimos una buena primera parte. El partido duró 94 minutos, y la realidad es que la derrota se explica por 10 o 15 minutos muy malos que tuvimos”, comentó Cúper al respecto, agregando que a su equipo "le faltó suerte para meter el balón en la portería".

Asimismo, confesó estar satisfecho por el papel que hicieron sus pupilos, a pesar de que “no estuvimos bien defensivamente”.

Te puede interesar: Los altos cargos rusos comentan la victoria de la selección ante Egipto

© Sputnik / Alexei Filippov Vídeo: los hinchas rusos celebran la victoria de su selección ante Egipto

“En general, estoy contento por el esfuerzo que hicimos: los jugadores hicieron lo que pudieron y lo dejaron todo, pero a veces hay que tener la contundencia para aprovechar las situaciones de gol y equivocarte lo menos posible”, relató el estratega argentino.

Anteriormente, el pasado 14 de junio, los dirigidos por Cúper perdieron por 0-1 ante el combinado uruguayo.

Egipto —que ahora es último en la clasificación del grupo A con cero puntos- culminará la fase de grupos el 25 de junio contra Arabia Saudí en el Volgogrado Arena.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.