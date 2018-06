El exdelantero Mostovói cree que Rusia debe superar la fase de grupos del Mundial

"Tenemos que pasar la fase de grupos", declaró Mostovói.

© Sputnik / Evgeny Odinokov Sumérgete con Sputnik en la atmósfera mundialista del Fan Fest de Moscú (vídeo)

Asimismo, agregó que a pesar de las buenas posibilidades del equipo anfitrión para ocupar una plaza en los octavos de final del torneo, avanzar en la competición resultará difícil.

Además, el exjugador analizó el próximo choque de Rusia contra los Faraones.

"El partido será muy importante para nuestro equipo y para el equipo nacional de Egipto", expresó, y añadió que, por supuesto, todos esperan un buen juego y un buen resultado de la selección anfitriona.

Además: Rusia busca el primer pase a octavos ante Egipto

Asimismo Mostovói declaró a Sputnik que el dolor en el hombro puede afectar al juego del jugador de Egipto, Mohamed Salah, lo que podría impedirle demostrar sus cualidades en el partido contra Rusia.

© Sputnik / Pavel Lisitsin El entrenador ruso asegura que sabe cómo jugar contra el atacante egipcio Mohamed Salah

Todo el mundo piensa que Rusia puede perder contra Egipto si juega Salah, "pero él no ha jugado durante las últimas semanas. Si sale al campo, espero que no le duela nada. Si sufre, no podrá demostrar sus cualidades y será un Salah distinto. Este delantero es un jugador muy importante para Egipto, pero una cosa es defenderse y otra cosa es atacar y crear goles. Egipto va solo a por victoria", afirmó el exfutbolista por teléfono.

Mostovói añadió que "la selección rusa va a salir al terreno de juego para ganar, y el resto va a depender de la situación. No hay que animar a los futbolistas, es la Copa de Mundo y todos entienden sus desafíos perfectamente".

"Tuvimos mucha suerte al jugar el primer partido ante un equipo como Arabia Saudí", concluyó.

© REUTERS / Marko Djurica Los primeros partidos del Grupo A: las sorpresas de Rusia y Egipto

Los futbolistas rusos se enfrentarán a Egipto este 19 de junio en el Estadio de San Petersburgo.

La selección rusa, que comenzó el Mundial derrotando al equipo de Arabia Saudí (5-0), puede garantizarse la participación en los octavos del final si gana el enfrentamiento con los egipcios.

Por su parte, el equipo nacional africano perdió contra Uruguay en su debut por 0-1.

No te lo pierdas: ¿Por quién apostar en el Mundial? La inteligencia artificial ya sabe quién será el campeón

Rusia se encuentra en el grupo A del Mundial junto con Egipto, Uruguay y Arabia Saudí.

El Mundial de la FIFA 2018 se celebra en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado.